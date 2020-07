El héroe de las comunidades laguneras

Durante una tarde lagunera, Doctor Batman acude a la comunidad El Refugio de Matamoros, Coahuila. Baja de su vehículo negro y entrega kits sanitarios a los niños de zona. El héroe pide mantener la sana distancia y explica a los infantes la utilidad de cada uno de los elementos que contiene el paquete.

Una sonrisa de agradecimiento se dibuja en el rostro de los pequeños. Aunque el momento es breve, pues se busca que las medidas sanitarias sean respetadas. Por lo cual, Doctor Batman les explica rápidamente el contenido del paquete, como una forma de educación evocada desde lo lúdico.

Hace algunos meses, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), emitió la convocatoria Llamado de iniciativa solidaria para las comunidades de ciencias y tecnologías. Ante el problema de la pandemia por COVID-19, el organismo invitó a sus investigadores y exbecarios para que apoyen a sus barrios de la forma en que les fuera posible. Cabe resaltar que el Conacyt no aporta apoyo económico, sino que son los mismos investigadores quienes voluntariamente, a través de sus medios, salen a las calles, con las medidas necesarias, para apoyar a los ciudadanos desfavorecidos.

Doctor Batman explica que el proyecto consiste en entregar estos kits, los cuales contienen libros para dibujar, y colorear, cuadernos, crayolas y colores que pueden permitir una diversión al niño durante el confinamiento. Pero también, añade elementos sanitarios, como cubrebocas tamaño infantil y un "batijabón" que incluye las instrucciones para lavarse correctamente las manos.

Asimismo, Doctor Batman se preocupa por las personas en situación de calle, a quienes entrega un kit de alimentos que incluye productos de tiendas de abarrotes locales de La Laguna como queso, tortillas, chorizo, etcétera.

"Lo importante no es el personaje, sino qué hacen ellos con el paquete que se les entrega. Algo que nos marcó Conacyt fue autocuidado, sana distancia, no arriesgarse ni poner en riesgo a los demás. Por eso es que no nos ves interactuar mucho con los niños, procuramos alejarnos porque estamos cuidando esa parte de la Secretaría de Salud".

Hasta ahora, doctor Batman ha visitado comunidades como La Partida, Ejido Ana, El Pacífico y otros lugares de la zona metropolitana de La Laguna en los municipios de Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo.

"Batman tiene dos cosas: le echan la culpa a los murciélagos por la parte de la COVID-19. Y en segundo lugar, es un personaje que a la gente generalmente no le cae mal, o no les desagrada tanto. Entonces, viene Batman y es para ellos algo que les puede llamar más la atención. Y creo que eso puede servir un poco más con el objetivo de que se queden en casa, que se diviertan y también que se cuiden de forma saludable".

Doctor Batman afirma que la actual situación económica y sanitaria supone un momento complicado y este tipo de actividades sirven para concientizar a través de la sensibilidad social. Lo crítico es entender cómo algunas personas sobreviven, pues si no salen casa, no pueden llevar el sustento económico a sus familias.

"Me he dado cuenta de que hay mucha gente afuera. Si es por una cuestión económica, lo entiendo. Pero sí de repente veo mucha gente que no tiene nada que andar haciendo en la calle. Y aquí debemos entender una cosa: no hay vacuna contra el coronavirus todavía. Si esta pandemia se mantiene, lo más probable es que todos nos vayamos a enfermar, pero lo que no quieren las autoridades ahorita es que caigan todos de golpe en el hospital, porque entonces no habrá cama ni médico que nos pueda atender".

Doctor Batman acude a las comunidades laguneras para regalar kits sanitarios a los niños y niñas.