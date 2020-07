Biden trata de captar a 'republicanos molestos'

En los cuatro meses desde que Joe Biden alcanzó la nominación demócrata como candidato a la Casa Blanca, se ha centrado en consolidar las facciones divergentes y a menudo beligerantes del partido. Al acercarse el cierre de campaña, ese esfuerzo se ampliará para incluir a los republicanos descontentos con el presidente Donald Trump.

Se espera que el exgobernador de Ohio, John Kasich, un republicano y crítico de Trump, hable en la Convención Nacional Demócrata en nombre de Biden el próximo mes, según una persona con conocimiento de los planes que pidió el anonimato para poder comentar sobre la estrategia. Kasich se encuentra entre un puñado de republicanos de alto perfil que probablemente se volverán más activos para apoyar a Biden en el otoño. Mientras tanto, Trump no está haciendo prácticamente nada para expandir su atractivo más allá de los derechistas y nacionalistas que conforman sus partidarios más leales. Algunos operativos republicanos creen que los suburbios ya están perdidos mientras que un contingente de republicanos de alto perfil cuestiona abiertamente el mensaje de reelección del presidente. En un reconocimiento de los crecientes desafíos, Trump nombró a un nuevo jefe de campaña la semana pasada. Quedando unos 100 días hasta las elecciones, hay tiempo para sucesos repentinos que podrían cambiar la trayectoria de la campaña.

El anuncio del viernes de que el cáncer de la juez de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg ha regresado fue un recordatorio de la potencial volatilidad que se avecina.

En 2016, Trump aprovechó muy bien la posibilidad de nombramientos en el máximo tribunal para ganarse a los conservadores que lo veían con recelo.

Líderes demócratas fustigaron ayer al presidente Donald Trump por negarse a prometer que respetará los resultados de las elecciones en noviembre. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó que si Trump pierde las elecciones, tendrá que irse de la Casa Blanca, aunque lo quiera o no.

"El hecho es que, lo sepa o no, se irá. Sólo porque él no quiera mudarse de la Casa Blanca no significa que nosotros no tendremos una ceremonia para inaugurar a un presidente de Estados Unidos debidamente elegido", dijo Pelosi en el programa "Morning Joe" de la MSNBC:

Trump se niega públicamente a comprometerse a aceptar los resultados de la próxima elección presidencial, de forma similar a una amenaza que hizo semanas antes de los comicios de 2016, mientras se mofa de las encuestas que lo colocan tras el demócrata Joe Biden. Trump dice que es demasiado pronto para una garantía irrefutable. "Tengo que ver. Mira… tengo que ver", dijo Trump al moderador Chris Wallace durante una entrevista en el canal Fox News. "No, no diré 'sí' así nada más. No diré 'no' y tampoco lo hice la vez pasada".