Registra Cuba cero contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas

Por primera vez desde que en marzo detectó la presencia de la enfermedad en su territorio, Cuba no registró en las últimas 24 horas ningún contagio de coronavirus Sars-CoV-2, aunque las autoridades sanitarias del país no dan la batalla por concluida y piden a la población que no baje la guardia.

"Por fin llegó el día que tantos ansiábamos, pero no puede ser motivo para relajarse, las medidas se mantienen. Seguimos contando con el pueblo cubano para ganarle a esta pandemia", tuiteó el director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Francisco Durán, tras dar la noticia por televisión en su parte diario. Desde el 11 de marzo, cuando se reportaron los tres primeros casos, los contagios en el país caribeño suman 2,446 y los muertos, 87 -dos de ellos en los últimos 30 días-. Ayer domingo solo se notificó un contagio de origen importado, por lo que en realidad son dos las jornadas en las que no se ha registrado transmisión local. Pese a que los datos son esperanzadores, Durán advirtió de es probable que se detecten nuevos contagios, por lo que el rastreo intensivo y las pruebas aleatorias seguirán en marcha, algo especialmente importante dado el alto índice de casos asintomáticos. Las autoridades siguen realizando pruebas en todo el país, si bien la mayoría se concentran en La Habana, que en las últimas semanas se ha mantenido como epicentro de la enfermedad. En casi todo el resto del país no se registran casos locales desde hace más de un mes. La víspera se estudiaron en los laboratorios cubanos 2,914 muestras, por lo que Cuba acumula 229,357 pruebas PCR y test rápidos realizados. En este momento el país caribeño tiene una tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes de 0.6 y en las provincias de La Habana y Mayabeque -las únicas que reportan casos en las últimas dos semanas- es de 3.14 y 0.26, respectivamente.