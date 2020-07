María Levy presume sus tatuajes en topless durante día en la playa

María Levy causó sensación en su perfil de Instagram luego de publicar una serie de fotografías en donde sale semi desnuda mientras toma el sol.

"Le hablé a las estrellas sobre ti", agregó como descripción la hija de Mariana Levy.

Las imágenes han conseguido más de 14 mil reacciones y los seguidores de la fotógrafa no perdieron la oportunidad de mostrar admiración por su belleza.

"Que bonita, miré las fotos y pensé que eras tu mami, ella de seguro estaría orgullosa de ti", "Impresionante. Bravo, María", "Súper guapa y Súper talentosa" y "Quiero trasplantarme tu cuerpo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Las instantáneas fueron obra del fotógrafo Gustavo Mármol, quien también subió otra serie de fotos de la nieta de Talina Fernández, con la diferencia de que porta una playera blanca.

"No hay distancia", agregó el fotógrafo como descripción.

Los seguidores de Mármol también se sorprendieron con la belleza de la artista de 24 años.

María Levy ha demostrado tener un gran talento para la fotografía, prueba de ello son las imágenes que ha colocado en sus redes sociales.

El pasado 14 de julio, María entrevistó a su abuela Talina Fernández para el programa "Sale el Sol" en donde habló acerca de su infancia.

"Tuve una infancia padre porque vivía casa con casa con mis primos hermanos, entonces todavía en México podíamos salir a la banqueta a jugar. Salíamos en patines, en bici, hacían carritos de baleros y se aventaban en una calle muy empinada".

La conductora de televisión también dio detalles de cómo fue su carrera de enfermera.

"Eso es lo que estudié en el Instituto Nacional de Cardiología. Yo quería que la gente no sufriera. Hacía mis guardias de enfermería en el piso de hombres con una guitarra, y les cantaba 'Calixto El Nopalitos'... Estudié dos años enfermería y luego me casé, pues ya no acabé".