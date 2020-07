Partidos piden inhabilitar al MAS de las elecciones en Bolivia

Representantes de las alianzas Juntos, Libre 21 y Creemos presentaron este lunes ante el órgano electoral denuncias contra el candidato del MAS, Luis Arce, al que acusan de haber difundido datos de una encuesta pese a estar prohibido.

Las denuncias acusan a Arce de un presunto delito electoral por haber comentado una encuesta durante un programa de televisión el pasado 14 julio, sin que estuviera autorizada, y piden que se aplique la ley para inhabilitar toda la candidatura del MAS y dejar a este partido sin personería jurídica.

Los denunciantes recuerdan que en 2015 se inhabilitó a 228 candidatos de Unidad Demócrata por incumplir la ley electoral en cuanto a la difusión de encuestas, cuya elaboración y publicación están sujetas al control del órgano electoral.

La ley electoral que se invoca para aplicarla contra el MAS deriva de la Constitución vigente desde 2009, puesto que fue aprobada por la mayoría masista en el Parlamento y luego promulgada por Morales.

El MAS viene denunciando desde días atrás intentos de otras candidaturas para apartarlo de la carrera electoral, al verse ganador en los comicios del 6 de septiembre.

Este partido defiende que en la entrevista no se difundió ningún sondeo, su candidato solo respondió a una pregunta del periodista y pide al Tribunal Supremo Electoral que actúe con imparcialidad ante lo que considera "presiones" de otras candidaturas.

A los comicios concurren ocho candidaturas y la del MAS iba primera en las encuestas en marzo pasado, cuando la cita con las urnas que estaba convocada para el 3 de mayo se pospuso al declararse en el país estado de emergencia sanitaria por la COVID-19.

Arce iba primero pero sin una victoria clara como para imponerse en primera vuelta sobre el expresidente boliviano Carlos Mesa, candidato de la alianza Comunidad Ciudadana, y la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, candidata de la agrupación Juntos.

Libre 21 es la candidatura del expresidente Jorge Quiroga y Creemos la del exlíder cívico Luis Fernando Camacho, ambas con escasa intención de voto según las últimas encuestas de marzo.

Una encuesta difundida por el medio boliviano Kawsachun News el pasado 7 de julio muestra al candidato del MAS, Luis Arce, a la cabeza de las preferencias con un 41.9 por ciento, luego al expresidente Carlos Mesa con un 26.8 %, a la presidenta interina Jeanine Áñez con un 13.3 % y Fernando Camacho con un 9.1 por ciento, seguido por el pastor Chi Hyun Chung con 4.5 % y al final "Tuto" Quiroga con un 4.4 %.

El pasado 15 de julio, Fernando Camacho pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) intervenir en el proceso electoral ante el posible regreso del MAS a la presidencia.

Camacho expresó "no podemos permitir que las elecciones sean un acto de resurrección para el MAS".

Bolivia tiene que elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores en unos comicios pendientes desde que se anularon los de octubre del año pasado, en los que Evo Morales había sido declarado vencedor para un cuarto mandato seguido, entre denuncias de fraude a su favor que están bajo investigación judicial y que siempre ha rechazado el ahora expresidente.

MAS candidate Luis Arce is poised for a first-round win in Bolivia's presidential election, polling 15+ points ahead of the nearest rival. New poll by @CELAGeopolitica : pic.twitter.com/p682ifqtVD

Bolivia's coup leader, Fernando Camacho, has asked the OAS to intervene to stop democratic elections taking place on September 6th.



Camacho says that "we mustn't allow the elections to become an act of resurrection" for the MAS. pic.twitter.com/wYa9FvV4ST