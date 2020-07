¿Cómo identificar las autolesiones en los perros?

Si alguna vez has encontrado a tu perro con lesiones que te parecen extrañas o quizá no no recuerdas algún momento en el que pudo verse expuesto, tal vez se trate de autolesiones.

En los perros, las autolesiones no se manifiestan comúnmente como en los gatos y conejos (el primero generalmente ataca su cola y el segundo sus patas traseras). Sin embargo, se ha descrito como un comportamiento más usual en razas como los Bull Terrier. Desde un punto de vista psicológico, las autolesiones son producto de querer aliviar una angustia emocionalmente fuerte. En muchas ocasiones las heridas como consecuencia de una patología, por ejemplo lamido excesivo, puede deberse a motivos emocionales. *Aburrimiento o falta de estímulos *Deficiencia en el enriquecimiento ambiental *Ansiedad por separación del tutor *Busca atraer la atención del tutor *Comportamientos repetitivos sin remuneración o un fin Como puedes ver, son múltiples las razones por las que pueden haber autolesiones en los perros, sin embargo, una constante es la presencia de sentimientos de estrés y ansiedad. La ansiedad es un padecimiento muy común en los perros, se puede traducir como temor, inquietud y miedo. Es una respuesta fisiológica preparándose para que algo malo pase. Sin embargo, todas sus consecuencias son negativas. Las autolesiones suelen presentarse comúnmente en los perros que sufren ansiedad por separación, por ejemplo, cuando un can lucha por salir de una habitación para encontrarse con su tutor, y, de no conseguirlo o frustrarse, podría dañarse a sí mismo. La mayoría de las autolesiones en ellos tienen lugar por medio de lamidos constante hasta crear una herida, conocido como dermatitis, pero también pueden presentar lesiones en la cola y el ano. Son heridas de color rojo o rosa intenso. También pueden succionar los flancos, pezones o las partes laterales. Para tratar la ansiedad en perros es importante tener en cuenta los siguientes puntos: *Fomenta el ejercicio y actividades variadas *Recuerda que entre más energía gaste, menos oportunidad tendrá de autolesionarse *Aunque es importante brindarle atención, debe haber un límite para no fomentar la dependencia o toxicidad cuando el tutor no está en casa. *Establece un lugar donde el perro no sea molestado y se sienta seguro. Deberá ser como su madriguera. *Facilitarle una cantidad adecuada de juguetes con los que se pueda entretener mientras está solo. Todos estos consejos sirven para orientar al encargado, sin embargo, hay patologías que no pueden ser tratadas por el tutor, especialmente si el perro ha pasado por situaciones como: *Abuso previo *Abandono *Estrés postraumático *Otras enfermedades mentales Recurre a tu médico veterinario quien deberá auxiliarte para contactar a un etólogo canino, ya ue será esencial para frenar las autolesiones.