Afirman que Kim Kardashian está molesta con Kanye West tras declaraciones

Durante el peculiar mitin, West rompió en llanto al recordar cómo su padre quiso interrumpir el embarazo de su madre cuando esperaba al cantante, asimismo admitió que pensó en hacer lo mismo cuando su pareja Kim Kardashian quedó encinta. “Casi maté a mi hija”, declaró.

La revelación del rapero ha preocupado y molestado a su esposa y su familia.

“Kim está molesta con Kanye por sus protestas ayer, especialmente hablando de la posibilidad de abortar y no dar a luz a North. Ella sabe que esto es algo que North verá cuando crezca, y eso es desgarrador", dijo una fuente a Entertainment Tonight.

Según revelaron fuentes a TMZ, la revelación personal del ganador del premio Grammy, “conmocionó más allá de las palabras” a Kim y a su familia, por lo que consideran que el cantante necesita ayuda profesional desesperadamente, pues afirman que se trata de un episodio bipolar.

Durante su discurso de campaña, Kanye West pareció reconocer que sus comentarios recibirían una reacción negativa de su familia. Explicó que si su esposa se divorciara de él después de hacer los comentarios, aún estaría agradecido de que ella tuviera a North.

Here’s Kanye crying and screaming “I almost killed my daughter.”#KanyeWest pic.twitter.com/NT3t5tStW3