'Trump se irá de la Casa Blanca aunque no quiera', advierte Pelosi

Líderes demócratas fustigaron el lunes al presidente Donald Trump por negarse a prometer que respetará los resultados de las elecciones en noviembre.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó que si Trump pierde las elecciones, tendrá que irse de la Casa Blanca, aunque lo quiera o no.

“El hecho es que, lo sepa o no, se irá. Solo porque él no quiera mudarse de la Casa Blanca no significa que nosotros no tendremos una ceremonia para inaugurar a un presidente de Estados Unidos debidamente elegido”, dijo Pelosi en el programa Morning Joe de la MSNBC.

Trump se niega públicamente a comprometerse a aceptar los resultados de la próxima elección presidencial, de forma similar a una amenaza que hizo semanas antes de los comicios de 2016, mientras se mofa de las encuestas que lo colocan tras el demócrata Joe Biden. Trump dice que es demasiado pronto para una garantía irrefutable.

“Tengo que ver. Mira… tengo que ver”, dijo Trump al moderador Chris Wallace durante una entrevista en el canal Fox News. “No, no diré ‘sí’ así nada más. No diré ‘no’ y tampoco lo hice la vez pasada”.

La campaña de Biden respondió: “El pueblo estadounidense decidirá esta elección. Y el gobierno de Estados Unidos es perfectamente capaz de sacar a intrusos de la Casa Blanca”.

Trump también criticó a los altos mandos del Pentágono por estar a favor de renombrar bases que honran a los líderes militares confederados — un cambio provocado por el debate nacional sobre las razas después de la muerte de George Floyd. “No me importa lo que diga el ejército”, dijo el comandante en jefe.

Las encuestas recientes muestran una clara ventaja de Biden sobre Trump. Sin embargo, las encuestas también favorecían a Hillary Clinton durante la campaña del 2016.