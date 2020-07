Javier Aguirre deja de ser el director técnico del Leganés

Tras quedar a un gol para lograr su permanecía en la Primera División de LaLiga, el club Leganés anunció la salida de Javier Aguirre.

En un comunicado, el equipo hizo oficial la separación del técnico mexicano, agradeciéndole a él y a su cuerpo técnico el trabajo realizado durante este tiempo, resaltando el esfuerzo que hizo desde el banquillo para mantener vivo al equipo "hasta la última jugada de la temporada".

Ver más: Javier Aguirre estaría en la mira del Flamengo

"Vasco", luego de darse el descenso del Leganés, adelantó su adiós diciendo:

"Creo que es mi despedida. No fui capaz de sacar un punto más o dos de hoy y ya está. Cuando uno no es capaz de cumplir con el objetivo es normal que prescindan de mí, no me han dicho nada... es tiempo de reflexión".

COMUNICADO | El C.D. Leganés y Javier Aguirre no continuarán juntos #GraciasJavier



El Club agradece al técnico mexicano y a su cuerpo técnico el gran trabajo realizado en este tiempo. — C.D. Leganés (@CDLeganes) July 20, 2020