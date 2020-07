1911: Nace Marshall McLuhan, reconocido filósofo, erudito y profesor canadiense

Considerado el padre de la Comunicación, profeta de la era digital y uno de los más influyentes teóricos del siglo XX, el académico canadiense Marshall McLuhan es recordado este martes, que se cumplen 108 años de su nacimiento.

Herbert Marshall McLuhan nació el 21 de julio de 1911 en Alberta, Canadá; antes de dedicarse a la docencia y a la vida académica, demostró profundo interés por el estudio de las artes y las letras.

Cursó estudios de Literatura Inglesa en la Universidad de Matinoba y presentó una tesis doctoral en la Universidad de Cambridge sobre la retórica en la obra del escritor satírico inglés Thomas Nashe (1567–1600).

El sitio infoamerica.com señala que McLuhan inició la docencia en la Universidad de Wisconsin con una cátedra sobre ecología de la cultura, poco antes de publicar su primer libro The mechanical bride. Folklore of industrial men (1951).

De acuerdo con un artículo publicado en la revista mexicana Razón y Palabra, el teórico canadiense propone en este libro una interesante analogía para entender al automóvil como una especie de novia sustituta del clasemediero estadounidense.

En 1953 Marshall McLuhan y el destacado antropólogo Edmund Carpenter fundaron la revista Explorations: Studies in Culture and Communication, con recursos de la Fundación Ford.

Aunque el último título de Explorations fue publicado en 1972, después de dos años de descanso entre 1959 y 1964, se presentó como una de las primeras fuentes multidisciplinarias de la investigación sobre comunicación y su incidencia en la cultura y la sociedad.

Sobre este tema McLuhan desarrolló un cuerpo teórico en Understanding Media, obra publicada en 1964 que catapulta su fama y el reconocimiento académico durante la década de los 60.

El comunicólogo propone una nueva forma de comprender los medios de comunicación como las extensiones del ser humano, la tesis central del pensamiento mcluhiano es entender que el medio es una extensión tecnológica del cuerpo.

Understanding Media es su obra más destacada, se convirtió en un best seller y ha sido traducida a una veintena de idiomas.

Cabe resaltar otras de sus publicaciones durante la prolífica década de 1960, entre ellas el primer volumen de la antología Voices of Literature en colaboración con Richard J. Schoeck y Through the Vanishing Point: Space in Poetry and Painting, un proyecto que desarrolló en conjunto con la artista Harley Parker, donde retoma su interés por las letras y las artes.

Según la página biografíasyvidas.com, en obras fundamentales como La galaxia Gutenberg (1962) y La aldea global (1989) introdujo la tesis sobre el fin de la cultura basada en el libro y anuncia la nueva era de los sistemas electrónicos de comunicación, la televisión e Internet, que instalarán al ser humano en una sociedad táctil-tribalizada a escala planetaria.

Durante su época académica, McLuhan recibió importantes visitantes en el Centro para la Cultura y la Tecnología en la Universidad de Toronto, que se reunían únicamente para escuchar sus lecturas sobre medios de comunicación, o simplemente para verlo y dejarse ver junto a él, por ejemplo, Andy Warhol y John Lennon.

Sus actividades académicas terminaron tras sufrir una embolia cerebral que poco a poco le arrebató sus capacidades para comunicarse.

Marshall McLuhan falleció el 31 de diciembre de 1980 dejando a la posteridad un amplio bagaje de reflexiones e intuiciones, provocaciones y extravagancias intelectuales que estimularon el debate académico y sacaron al espacio público la importancia adquirida por las nuevas extensiones tecnológicas de la comunicación y de los medios.