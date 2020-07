Exponen falta de agua en Ampliación Senderos

Habitantes de Ampliación Senderos manifestaron que tienen dos años batallando por la poca presión en el suministro de la red de agua potable y en algunos domicilios no sale ni gota del líquido. Mencionaron que la situación se registra en varias cerradas del sector y que hay ocasiones en que pasan hasta cuatro días sin agua. En los días en que sí sale es muy poca, y no es suficiente para llenar los tinacos o cisternas.

Manifestaron que constantemente han reportado esta situación "Nosotros vivimos en la cerrada Flamboyanes y a veces son tres o cuatro días en los que no sale nada. Los del Simas han venido a revisar y se percatan que en los medidores sí sale, pero resulta que como es muy baja la presión no alcanza a llegar al interior de las casas o a veces sale pero muy poca, regularmente por la noche, pero no alcanza a llenarse la cisterna o el tinaco", relatan.

Reiteraron que tras los reportes, el personal de la paramunicipal solo acude a tomar fotos y revisar, sin resolverles la situación.

Extraoficialmente se han enterado que la falla obedece a que no se les dio el mantenimiento a los pozos que abastecen ese y otros sectores, por lo tanto es muy bajo el rendimiento que tienen en la extracción del líquido.

Manifestaron que lo que están haciendo es organizarse para contratar pipas al menos una vez a la semana, pero hicieron el llamado a las autoridades a que se atienda la situación, pues se les cobra un servicio que no tienen.