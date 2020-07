México no nos está ayudando: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió en una entrevista emitida ayer domingo que los medios se fijen más en la situación de COVID-19 en México y menos en la de su país, e insistió en que el tiempo le dará la razón y la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus "desaparecerá".

Trump volvió a minimizar el impacto del COVID-19 en Estados Unidos, el país del mundo con más contagios y muertes por la enfermedad, con más de 3.7 millones de casos y más de 140,000 fallecimientos, y donde las infecciones están creciendo a un ritmo acelerado en varios de los estados más poblados.

"Es lo que hay (...). No se trata solo de este país, está pasando en muchos países, pero no hablan de ello en las noticias. No hablan de México y de Brasil y todavía de partes de Europa, donde (el coronavirus) llegó antes", dijo Trump en una entrevista con la cadena Fox News.

"¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México", añadió.

Trump se pronunció así a pesar de que Estados Unidos ha registrado once veces más casos y casi cuatro veces más muertes por coronavirus que México, cuyo balance es de casi 340,000 contagios y más de 38,000 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Esta no es la primera vez que Trump alega que el "muro" que está reconstruyendo en la frontera sur ha frenado la entrada del COVID-19 desde México, algo que también afirmó durante una visita a Arizona en junio sin aportar pruebas o detalles.

Su nueva afirmación llega poco más de una semana después de que Trump recibiera en la Casa Blanca a Andrés Manuel López Obrador, para un encuentro en el que ambos líderes ensalzaron la cooperación bilateral frente a la pandemia.

Durante la entrevista, Trump atribuyó la aceleración en la cifra de contagios confirmados en EUA al número de tests que se hacen en el país, que se ha convertido en "la envidia del mundo" en ese sentido, y dijo que muchas de esas infecciones contabilizadas "ni siquiera deberían ser (consideradas como) casos".

"Muchos de esos casos son gente joven que se curaría en un día. Tienen un poco de resfriado y lo contabilizamos como un test", lamentó.

Preguntado por su afirmación de febrero de que el COVID-19 "desaparecerá" algún día "como si fuera un milagro", el presidente insistió: "En algún momento tendré razón. Desaparecerá, y yo tendré razón".

Trump aseguró que no está de acuerdo "con la afirmación de que si todo el mundo llevara mascarilla, esto desaparecería", a pesar de que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de su Gobierno dijeron esta semana que si todos los estadounidenses se pusieran esa prenda de protección, el coronavirus estaría "bajo control" en ocho semanas.

El mandatario señaló que "las mascarillas también causan problemas", sin aclarar a qué se refería, y se opuso a la idea de decretar su uso obligatorio porque quiere que la gente tenga "una cierta libertad".

En la misma entrevista, Donald Trump se negó a aclarar si aceptará el resultado de las elecciones de noviembre, y volvió a insistir, sin pruebas, en que el voto por correo "amañará" los comicios.

"Tendré que verlo. No voy a decir simplemente que sí, no voy a decirlo, y tampoco lo hice la última vez", dijo Trump al ser preguntado por si aceptará una posible derrota en noviembre.

El mandatario se refería a sus propias declaraciones de octubre de 2016, cuando rehusó comprometerse a acatar los resultados de los comicios de ese año en caso de que ganara su rival demócrata, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

En esta ocasión, Trump lleva semanas desacreditando el método de voto por correo, que muchos estados han facilitado en el contexto de la crisis del coronavirus, al denunciar que eso puede llevar a un fraude electoral, algo sobre lo que no hay ninguna prueba.

"Creo que el voto por correo va a amañar las elecciones, realmente lo creo", aseguró el mandatario en la entrevista.

Trump reconoció que él no es "un buen perdedor" porque no le "gusta" perder, y restó credibilidad al aluvión de encuestas que conceden una ventaja considerable a su probable rival en noviembre, el exvicepresidente y virtual candidato demócrata Joe Biden.

"No creo que vaya a perder. ¿Sabe cuántas veces me han dado por derrotado? (...) No estoy perdiendo, porque esas son encuestas falsas, fueron falsas en 2016 y ahora son todavía más falsas", zanjó.

El mandatario reaccionaba así a un sondeo de Fox News que daba a Biden ocho puntos de ventaja, pero otras encuestas han pintado un panorama aún más favorable para el exvicepresidente, incluida una publicada este domingo por el diario Washington Post y la cadena ABC que sitúa al candidato demócrata 15 puntos por delante de Trump.

"¿Sabe por qué no voy a perder? -insistió Trump-. Porque el país, al final, no va a elegir a un hombre que está arruinado. Está arruinado mentalmente".

Trump no quiso responder a la pregunta de si cree que Biden está "senil", pero sí le calificó de "incompetente" para la Presidencia y dijo que "ni siquiera sabe que está vivo" y "no sabe juntar dos frases".

Un portavoz de la campaña de Biden, Andrew Bates, dijo al Washington Post que serán los estadounidenses quienes "decidan" el resultado de las elecciones, y añadió: "El Gobierno de Estados Unidos es perfectamente capaz de expulsar de la Casa Blanca a los intrusos".

Durante la entrevista, Trump también insistió en su frecuente advertencia de que, si Biden llega al poder, "la izquierda radical destruirá" Estados Unidos con "el mismo tipo de ideología que tomó las riendas de Venezuela", donde ahora "no hay agua, ni comida ni medicinas".