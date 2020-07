Arturo Gilio se adapta al toreo en la pandemia

La preparación no cesa para el novillero lagunero Arturo Gilio Quintero, quien ha tenido que adaptarse a nuevos ritmos de trabajo en tiempos de pandemia, para seguir alimentando su ilusión de un día convertirse en matador de toros.

El joven espada torreonense que se ha preparado en Sevilla, España, durante los más recientes dos veranos, en este 2020 tuvo que posponer ese tercer ciclo que le tenía deparadas cosas muy interesantes, pero la tauromaquia, al igual que prácticamente todos los aspectos de la vida en este planeta, se vio paralizada por el coronavirus COVID-19, lo que le impidió a Gilio el seguir entrenando en Europa. Por ello, ha optado por mantenerse en casa, poniendo énfasis en la preparación física y aprovechando las oportunidades de tentar en el campo bravo, que le han llegado.

Una prueba del ímpetu que está poniendo en esa preparación, es la "encerrona" que realizó días atrás en la ganadería de Campo Hermoso, enclavada en San Miguel de Allende, Guanajuato, a donde Arturo acudió atendiendo la invitación del el ganadero Pablo Suarez. Seis toros con edad peso y trapío, tenia preparados por día el ganadero para Gilio, los cuales constituyeron una dura prueba para el joven lagunero, con los cuales mostró sus grandes facultades y cualidades en dos jornadas consecutivas.

12 TOROS lidió Arturo en dos jornadas que pasó en la gandería de Campo Hermoso.

Se le vio pensando en la cara de los toros, dándoles a cada uno su lidia, sus distancias y sus tiempos. Faenas variadas llenas de entrega y estructura, con sus toques de genialidad , así es el toreo de Arturo Gilio que a pesar de su juventud ha encontrado su sello propio, aunado a su personalidad y carácter, ha provocado que los profesionales del mundo del toro, coincidan en su palpable evolución. A tal nivel estuvo la actuación de Gilio, que Don Pablo Suárez no dudó en cederle otros seis toros que tenía reservados, para que los lidiara al día siguiente. El resultado no pudo ser mejor, ya que la lidia de los astados fue acorde a las expectativas del ganadero, el cual dejó algunos ejemplares para fungir como sementales.

En una charla con El Siglo de Torreón, Arturo confesó que su preparación no ha sido acorde al plan, debido a la pandemia, pero que ha encontrado la mejor manera para sacarle provecho a la situación y que le ayude a crecer como torero: "me he estado preparando muy fuerte, he estado entrenando bastante, mucho toreo de salón, mucha preparación física. He tenido la suerte de que por desgracia, algunos ganaderos no han podido lidiar sus toros que ya tenían preparados para las plazas y se tienen que lidiar en las tientas, ahí me están invitando a lidiar vacas, toros y para mí es muy bueno tener esa oportunidad, llevaré alrededor de 30 toros en el campo y así, a pesar de no torear en plazas, sigo en constante acercamiento con el toro", señaló.

"Arturillo" es consciente de que la pandemia del coronavirus ha afectado por igual a la tauromaquia y a todas las actividades masivas del mundo, esperando que este año haya oportunidad de nuevamente partir plaza: "la percepción que se tiene en el mundo del toreo es igual a la de cualquier espectáculo, lo iremos viendo como cualquier otro deporte, toca esperar y quizá a final de año, con sus debidas precauciones, empezar a hacer algunas corridas de toros y creo que sería muy bueno para la fiesta, no dejar pasar este año, esperemos vaya todo mejorando, tener suerte y poder ver alguna corrida de toros a final de año".

El destino le jugó una mala pasada a Arturo con esta suspensión de actividades, ya que tenía por delante una cita muy importante que debió cancelar, aunque eso se convierte en una motivación para volver a ganarse oportunidades: "claro que te duele, tenía una fecha muy importante, que tenía mucho tiempo soñando estar ahí, presentarme en la Real Maestranza de Sevilla. Trato de verlo de la mejor manera, seguir preparándome, seguir creciendo y bueno, las plazas siguen ahí, entonces debo seguir esforzándome para que el año que viene o el año en que me den la oportunidad, estar más preparado", sentenció.

Prepararse en el gimnasio, con toreo de salón y otra tienta que tiene programada en los próximos días, es la rutina a seguir por parte de Gilio, quien busca demostrar que pretende convertirse en figura del toreo.