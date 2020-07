Enrique Guzmán alista concierto virtual

Enrique Guzmán dice que últimamente tiene un sueño recurrente: que realiza su primer concierto en streaming y le sale todo mal, comenzando con que se le cae la señal.

"Es un experimento, es algo nuevo, lo que pasa es que desde ahorita me quita el sueño, inconscientemente pienso en el concierto digital y faltan seis semanas pero ya duermo con esa tentación en la cabeza. ¿Cómo va a quedar? No lo sé, pero lo vamos hacer".

Es que este ídolo del rock and roll realizará un concierto por plataforma digital (E-Ticket Live) llamado Enrique Guzmán concierto a la carta, completamente en vivo desde el escenario del Centro Cultural Teatro I (CCT I) el 29 de agosto.

El cantante explicó que la gente podrá hacerle llegar sus peticiones a través de sus redes sociales, para que él las complazca y lea sus mensajes el día del concierto; para esto espera tener a un conductor que lo acompañe, como Verónica Castro, pero aún no se lo propone.

Para Enrique Guzmán, entre las cosas positivas de hacer esta clase de conciertos es que ya no habrá límites ni fronteras, porque podrá ser visto en muchos países y que lo mismo pueden ser cientos como miles de personas.

"En esta modalidad ya vi a mi hija Alejandra, y voy a seguir a todos los demás para ver a dónde la riegan y dónde no para ir corrigiendo".

Aunque el cantante asegura que sí habrá algo que extrañará.

"El aplauso de la gente, el murmullo que se oye al fondo del teatro antes de empezar, que te hace saber que el público está ahí".

Pero este concierto no sólo tiene la finalidad de llevar entretenimiento a la gente, también será para ayudar a todo el personal que trabaja en el recinto y con Enrique Guzmán.

"Ellos han pasado por las mismas que estoy pasándola yo. Necesitan trabajar, por eso en este concierto sí los voy a llevar a todos, a mis músicos, mis coros, toda la gente que trabaja conmigo estará ese día".

El cantante explicó que esta cuarentena lo tomó a él económicamente bien, a excepción del problema que aún tiene con Hacienda que mantiene congeladas sus cuentas, pero que espera resolver pronto cuando la institución regrese a la actividad a finales de mes, según explicó Guzmán.

En sus más de seis décadas de carrera artística, el intérprete de La plaga señala que el mundo del espectáculo jamás había pasado por una situación así, vivir un paro total en todas sus actividades.

También comentó que tal vez él como muchos otros artistas, tendrán que acceder a cobrar más barato para ser contratados cuando el confinamiento se levante.

"Haces eso o te quedas en tu casa rascándote las narices; tendrémos que hacerlo igual que todos".

Además de ofrecer este concierto, Guzmán se dice feliz de volver con Jesucristo Superestrella, que ya anunció tres fechas para noviembre en el CCT I.

Sobre su salud, el rockanrolero dijo que se encuentra muy bien.

En cuanto a su decisión de cortar comunicación con su nieta Frida Sofía, quien desde el año pasado ha mantenido una guerra declarada con su madre, la cantante Alejandra Guzmán, Enrique dijo que sigue firme..

"Yo no tengo que recapacitar, quien lo tiene que hacer es ella, es decir, está usando a su familia como arma para ser más famosa, en su sistema que está queriendo hacer, sistema del cual yo no fomo parte ni su mamá; y si la insulta su mamá nada más se queda callada, dice que la quiere y ya, es lo mismo, yo también la quiero mucho, pero así no".