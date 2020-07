Transportistas de Torreón piden sancionar a usuarios que incumplan medidas sanitarias

Transportistas de Torreón piden sanciones a los usuarios que no cumplan con las medidas sanitarias, pues coinciden en que falta conciencia en la población respecto a los riesgos de contagio de COVID-19.

Luego de que se informara que el transporte público es uno de los "focos rojos" en cuanto a los sitios donde más se rompen los protocolos para evitar la propagación del virus, José Ángel Cuéllar González, representante del Comité Técnico del Transporte en Torreón, dijo que diariamente se sanitizan y limpian las unidades, se monitorea a los choferes respecto al uso de cubrebocas, se insiste en la sana distancia, pero los usuarios no siempre cumplen.

"Se empezaron a instalar calcomanías y se iniciará con una campaña para que el usuario utilice el cubrebocas. Si no trae cubrebocas, no se le puede subir al camión y la autoridad debe sancionar directamente al usuario. Lo que se necesita es que la gente haga conciencia, no se trata de echarle la culpa a nadie, es una responsabilidad de todos y son medidas muy sencillas", explicó.

Dijo que las autoridades municipales y estatales realizarán una campaña de difusión masiva sobre los protocolos sanitarios, pues señaló que hay poca conciencia en algunos sectores en los que, incluso, la ciudadanía no "cree" en la enfermedad.

"Hay colonias que parece ser que son ajenas a este mundo, donde toda la gente anda sin cubrebocas, en las noches hay fiestas como si fuera fin de semana; depende mucho de las colonias, en Torreón nos falta mucho orden, disciplina y concientización para que tengamos el civismo de hacer las cosas bien", expuso.

Por su parte, Jesús Hurtado Ortiz, representante del Sindicato Independiente de Transportistas y Rutas Urbanas en Gómez Palacio, dijo que el uso del cubrebocas es un tema obligatorio, así como la sana distancia, sin embargo, admitió que hay gente que busca utilizar el servicio público y que no quieren hacer caso, pese a la recomendación de las autoridades.

Indicó que se han reportado casos de personas que no cumplen y cuando el chofer les hace el comentario se molestan e insisten en ocupar un asiento en la unidad.

"El Gobierno ha estado insistiendo en las medidas, pero mucha gente, desgraciadamente, no lo entiende. Hay muchas colonias y ejidos donde la gente hasta se sorprende cuando le pides que respete la distancia, no usan cubrebocas; es un tema de cuidarnos unos a otros, no podemos saber si yo traigo el virus, si ellos lo traen, podemos ser asintomáticos, pero si traemos cubrebocas, si estamos a dos metros de distancia, nos cuidamos mutuamente", explicó.

"El problema es que mucha gente no cree en el virus, no les cae el 20 de que las medidas son por su bien", comentó, "nosotros estamos sanitizando continuamente los camiones, pero no podemos cargar con todo".