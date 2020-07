Dispersan baile de adultos mayores en la Plaza de Armas

Autoridades municipales cancelaron un baile que se realizaba en la Plaza de Armas en el que asistieron al menos 200 personas, la mayoría personas de la tercera edad. La medida causó reclamos y rechiflas, pues afirmaban tener derecho a un momento de distracción.

Según comentaron el evento con música en vivo, tendría lugar de las 18:00 a las 21:00 horas y se les pedía una cooperación para el grupo que amenizaba, pero a aproximadamente una hora y media después de que empezó, elementos de Seguridad Pública y de la Dirección de Inspección y Verificación del municipio llegaron y solicitaron a los asistentes que se retiraran del lugar, pues por la contingencia sanitaria están prohibidos los evento masivos, incluso muchos de los participantes no portaban cubrebocas.

Los músicos se encontraba en la puerta de acceso de un hotel que se encuentra por la avenida Moleros, entre las calles Valdez Carrillo y Cepeda, en tanto las parejas bailaban dentro y fuera de la plancha de la Plaza de Armas.

“Bailen, tomando su sana distancia”, “venimos a levantar el ánimo en esta pandemia” eran algunas de las palabras del animador del grupo, en los espacios entre una canción y otra, mientras los asistentes daban muestra de sus mejores pasos de baile.

Más tarde, el mismo animador advertía de la llegada de las autoridades, luego de que se percataran que el Siglo de Torreón, cubría el evento, llevándose incluso un recordatorio de madre.

“Nos van a meter al bote, ya pusieron dedo con las autoridades, pero que nos lleven a todos” y minutos después llegó una unidad de la Policía Municipal y uno de los agentes se acercó a los músicos para pedirles que se retiraran, originando la rechifla y reclamos de las personas.

“No están preguntando que quien organizó este baile y pues les digo que es la mendiga necesidad que tenemos de sacar a delante a nuestras familia, de sacar a nuestros hijos adelante, por que el mes que entra ya me están cobrando las inscripciones en la escuela, tengo que pagar 2,300 pesos, eso es lo que no ven, por que ahorita los que estamos en el ambiente musical estamos completamente perdidos. Yo no quiero afectar a nadie, yo no quiero contagiar a nadie, lo único que quiero es sacar adelante a mi familia. A las autoridades disculpen si los ofendimos por todo esto, pero lo hacemos por necesidad, nosotros somos seis elementos y de ellos cuatro no trabajamos desde hace cuatro meses, estamos sin ingresos” dijo la persona que estaba al micrófono.

Uno de los trabajadores del área de Inspección y Verificación mencionó que no se aplicarían sanciones, solo se procedería a la dispersión de las personas, puesto que era evidente que no se estaba respetando la sana distancia y que muchos de los asistentes ni siquiera portaban cubrebocas.

Luego llegaron otras dos unidades de la Policía Municipal, uno de ellas permaneció estacionada en la esquina de la calle Cepeda y la otra circulaba alrededor de la Plaza de Armas, con el perifoneo sobre las recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades de salud en tanto que un buen número de los asistentes al baile evidenciaban sus molestia y se negaban a retirarse.