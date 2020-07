Kanye West le pidió a Kim Kardashian abortar a su primera hija

Kanye West rompió en llanto durante su primer evento de lanzamiento a la candidatura presidencial de los Estados Unidos, revelando que él quería que Kim Kardashian abortara a su primer bebé, pero no lo hizo gracias a una señal de Dios.

Dos semanas después de anunciar su poco probable candidatura a la presidencia, Kanye West realizó su primera campaña en Carolina del Sur este domingo.

"No me importa si gano o no, hay indigentes frente a las tiendas de Gucci. A mi me importan estas cosas, por el amor de Dios", expresó.

El rapero de 43 años de edad llevó a cabo su evento en el Centro de Eventos Exquis para invitados registrados solamente.

Ya adentrado en su discurso, West comenzó a hablar apasionado sobre su lucha en contra del aborto y confesó que cuando él y Kim se enteraron de que serían padres por primera vez, él le pidió que lo abortara.

"Estaba trabajando en mi computadora y de repente se cambió a blanco brillante, en ese momento supe que era una señal de Dios y le llame a Kim para continuar con el embarazo", expresó.

Además confesó no tener miedo si Kim Kardashian, su esposa con quien comparte una familia de cuatro hijos, podría querer divorciarse luego de lo que acababa de decir.