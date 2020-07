Se filtra en redes fotografía de 'Godzilla vs King Kong'

A pesar de ello, se ha filtrado una imagen en donde se puede ver a los monstruos frente a frente.

De acuerdo a Heroic Hollywood, dicha imagen pertenece a una caja de juguetes que promociona la cinta, donde destaca la nueva apariencia de Kong, el cual se ve de la misma altura que Godzilla. Cabe recordar que la película "Kong: La Isla Calavera" está ambientada en la década de 1970, por lo que es posible que el personaje haya evolucionado a lo largo del tiempo.

En el 2017, Adam Wingard, director de la cinta, declaró en una entrevista para el sitio Gormaru que el tamaño de Kong sería mayor.

"Creo que Kong evolucionará bastante porque ha estado en Skull Island durante algún tiempo desde la década de 1970. Será interesante ver cómo luce en la película y tengo algunas ideas geniales de lo que quiero hacer con él".

El director de filmes como "Death Note" y "Cacería Macabra" mencionó que los cambios que sufrirá la criatura serán importantes para la trama.

"Kong es definitivamente más grande ahora, y eso se sugiere en la última película que sigue creciendo. Hay muchas cosas por descubrir. Es muy importante ver a estos personajes y ver cómo interactúan entre ellos".

"Godzilla vs Kong" tenía programado su estreno para el 20 de noviembre del 2020, pero con los retrasos generados por el coronavirus, llegará el 21 de mayo del 2021 y será el punto máximo del MonsterVerse creado por Legendary Pictures y Warner Bros.

Las otras películas que complementan el proyecto fueron "Godzilla" (2014), "Kong; La Isla Calavera" (2017) y "Godzilla II: El Rey de los Monstruos" (2019).

