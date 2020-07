Gilio y el toreo en tiempos de pandemia

La preparación no cesa para el novillero lagunero Arturo Gilio Quintero, quien ha tenido que adaptarse a nuevos ritmos de trabajo en tiempos de pandemia, para seguir alimentando su ilusión de un día convertirse en matador de toros.

El joven espada torreonense que se ha preparado en Sevilla, España, durante los más recientes dos veranos, en este 2020 tuvo que posponer ese tercer ciclo que le tenía deparadas cosas muy interesantes, pero la tauromaquia, al igual que prácticamente todos los aspectos de la vida en este planeta, se vio paralizada por el coronavirus COVID-19, lo que le impidió a Gilio el seguir entrenando en Europa. Por ello, ha optado por mantenerse en casa, poniendo énfasis en la preparación física y aprovechando las oportunidades de tentar que le han llegado.

En una charla con El Siglo de Torreón, Arturo confesó que su preparación no ha sido acorde al plan, debido a la pandemia, pero que ha encontrado la mejor manera para sacarle provecho a la situación y que le ayude a crecer como torero: “me he estado preparando muy fuerte, he estado entrenando bastante, mucho toreo de salón, mucha preparación física. He tenido la suerte de que por desgracia, algunos ganaderos no han podido lidiar sus toros que ya tenían preparados para las plazas y se tienen que lidiar en las tientas, ahí me están invitando a lidiar vacas, toros y para mí es muy bueno tener esa oportunidad, llevaré alrededor de 30 toros en el campo y así, a pesar de no torear en plazas, sigo en constante acercamiento con el toro”, señaló.

“Arturillo” es consciente de que la pandemia del coronavirus ha afectado por igual a la tauromaquia y a todas las actividades masivas del mundo, esperando que este año haya oportunidad de nuevamente partir plaza: “la percepción que se tiene en el mundo del toreo es igual a la de cualquier espectáculo, lo iremos viendo como cualquier otro deporte, toca esperar y quizá a final de año, con sus debidas precauciones, empezar a hacer algunas corridas de toros y creo que sería muy bueno para la fiesta, no dejar pasar este año, esperemos vaya todo mejorando, tener suerte y poder ver alguna corrida de toros a final de año”.