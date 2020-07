Industria sigue con consumo a la baja, advierte Canacintra

La industria se mantiene con el consumo a la baja. Carlos Braña Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que van varios meses consecutivos en esta situación y resulta innegable el impacto en la demanda y las ventas.

"Si no hay consumo, no hay demanda, y si no hay demanda, no hay ventas, entonces se observa una caída en lo industrial, es toda una cadena, estamos todos amarrados", indicó.

Con base en cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (Minería; Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; Construcción, y las Industrias manufactureras) descendió -1.8% en términos reales durante el quinto mes de 2020 respecto al mes previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por sectores de actividad económica, la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final se redujo -10.2%, la Minería -3%, la Construcción -1.3% y las Industrias manufactureras -0.3% en mayo de este año frente al mes anterior.