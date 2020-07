Luego de que se informara que el transporte público es uno de los "focos rojos" en cuanto a los sitios donde más se rompen los protocolos para evitar la propagación del virus, José Ángel Cuéllar González, representante del Comité Técnico del Transporte en Torreón, dijo que diariamente se sanitizan y limpian las unidades, se monitorea a los choferes respecto al uso de cubrebocas, se insiste en la sana distancia, pero los usuarios no siempre cumplen.

"Se empezaron a instalar calcamonías y se iniciará con una campaña para que el usuario utilice el cubrebocas, si no trae cubrebocas no se le puede subir al camión y la autoridad debe sancionar directamente al usuario, lo que se necesita es que la gente haga conciencia, no se trata de echarle la culpa a nadie, es una responsabilidad de todos y son medidas muy sencillas", explicó.

Dijo que las autoridades municipales y estatales realizarán una campaña de difusión masiva sobre los protocolos sanitarios, pues señaló que hay poca conciencia en algunos sectores en los que, incluso, la ciudadanía no "cree" en la enfermedad.

"Hay colonias que parece ser que son ajenas a este mundo, donde toda la gente anda sin cubrebocas, en las noches hay fiestas como si fuera fin de semana, depende mucho de las colonias, en Torreón nos falta mucho orden, disciplina y concientización para que tenemos el civismo de hacer las cosas bien", expuso.