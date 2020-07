Gente necesita apoyos más que nunca: Desarrollo Social

El titular de la Dirección de Desarrollo Social de Torreón, César de la Garza, informó que este fin de semana rompieron la barrera de las 90 mil despensas entregadas entre las familias más necesitadas del municipio.

El funcionario indicó que se trata de acciones que van a mantenerse el tiempo que sea necesario, pues la pandemia del COVID-19 ha impactado en el tema del empleo, los precios y la economía en general, dejando a miles de personas sin certeza de sustento alimentario, tanto en la ciudad de Torreón como en todo el país.

"Desarrollo Social desde que empezó la pandemia no hemos dejado de trabajar con las medidas sanitarias correspondientes. No hemos parado ni un solo día, hemos cambiado la manera de entregar los apoyos pero no hemos podido parar, menos ahora que la gente necesita los apoyos más que nunca, hemos recorrido más de 150 colonias, hemos entregado ya más de 90 mil despensas, más de 90 mil cubrebocas, más de 7 mil kits de contingencia y seguimos entregando apoyos".

De la Garza también reiteró el llamado a la ciudadanía para que se tenga cooperación en las medidas sanitarias en la región, principalmente en el tema del uso del cubrebocas en espacios públicos, comercios y en las calles.

Dijo que todas las precauciones contra el COVID-19 servirán para evitar mayores consecuencias en la economía y la dinámica social.

"Desgraciadamente estamos en un punto en donde es crítico para nosotros como servidores, como ciudadanos poner de nuestra parte, si todos nos cuidamos, si todos nos protegemos podemos salir más rápido de esta (pandemia), es importante que la gente nos vea, que vea el ejemplo, que vean que estamos entregando cubrebocas", señaló De la Garza, quien se refirió a los módulos itinerantes que se realizan en cruceros de La Laguna.