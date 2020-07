Desmienten mitos sobre el coronavirus

Para terminar con una serie de mitos en torno a la pandemia del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de sus plataformas informa a la población sobre los más sonados en redes sociales.

Entre ellas está el mito de que utilizar mascarillas durante tiempo prolongado puede causar intoxicación por dióxido de carbono (CO2), a lo que el organismo informó que su uso solo causaría cierta incomodidad pero no intoxicación ni tampoco hipoxia. "Una vez puesta la mascarilla médica, compruebe que está bien colocada y que le permite respirar con normalidad. No reutilice una mascarilla desechable y cámbiela cuando se humedezca", recomendó.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección por el nuevo coronavirus? No. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias pero no contra los virus. El nuevo coronavirus es un virus y no deben utilizarse antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección. Sin embargo, explica que si una persona resulta infectada y la hospitalizan, es posible que le administren antibióticos para que no contraiga infecciones bacterianas.

Otro de los mitos es que el COVID puede transmitirse a través de la picadura de un mosquito, lo cual es falso. El nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda.

El virus COVID-19 puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos. Sobre este mito, la OMS detalló que las pruebas científicas obtenidas indican que el virus de la COVID-19 puede transmitirse en cualquier zona. "La mejor manera de protegerse contra la COVID-19 es lavarse las manos con frecuencia. De esta manera se eliminan los virus que puedan estar en las manos y se evita la infección que podría producirse al tocarse los ojos, la boca y la nariz", recalcó.

La organización recalcó que actualmente no existe ningún medicamento autorizado para tratar o prevenir la COVID-19. "Aunque están en marcha varios ensayos de medicamentos, hasta el momento no se ha demostrado que la hidroxicloroquina ni ningún otro fármaco puedan curar o prevenir la COVID-19.

La OMS informó que las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Aún no se sabe con qué frecuencia ocurre.

Si bien varios perros y felinos (gatos domésticos y tigres) en otros países han dado positivo en las pruebas de detección de la COVID-19 después de haber estado en contacto con humanos infectados. Sin embargo no existen datos probatorios de que estos animales puedan transmitir la enfermedad al ser humano y propagar la enfermedad.

Medidas ineficaces

La OMS explica que: * El beber alcohol no protege a la persona de contraer el COVID-19. * Bañarse en agua caliente no proporciona ninguna protección contra el COVID-19. * Los termómetros sin contacto resultan eficaces para detectar a personas con fiebre (es decir, con una temperatura corporal superior a la normal). Sin embargo, no permiten detectar a personas infectadas por el virus del COVID-19.