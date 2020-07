Markin López, el 'vecino' lagunero que todos quieren

Cuando Markin López era un adolescente le gustaba ver Vecinos, sin saber que su trabajo como actor lo llevaría a ser parte del elenco del programa y eso es algo que hoy en día celebra.

"Los primeros días que empecé a grabar Vecinos, después de que me seleccionaron para 'Rocko' -El personaje que encarna- me sentía raro porque yo me decía, 'esto se me hace conocido'.

"Yo veía el edificio -Donde se desarrolla la historia- y de repente estar ahí y además conviviendo con los actores que yo veía fue como si me hubiera metido a la televisión", dijo.

En entrevista con El Siglo de Torreón, el lagunero comentó que se encuentra emocionado porque hoy domingo llegará al canal Las estrellas la novena temporada del programa a las 19:30 horas.

"Estoy muy contento. Televisa quiere mucho este proyecto porque está muy bien posicionado y de repente nos tomaron por sorpresa porque nos dijeron que había que grabar una nueva temporada y empezamos a hacer los nuevos capítulos hace unas semanas y es que apenas hace unos meses terminó la octava temporada y generalmente pasaba más tiempo entre una y otra entrega".

Desde su hogar en la Ciudad de México, el joven histrión contó que las medidas que Televisa tomó para proteger a su personal de la propagación de COVID-19 son bastantes.

"Al llegar a la empresa te toman la temperatura, te sanitizan, te ponen gel antibacterial. Luego, cada producción tiene sus medidas aparte. Hay muchos cuidados y eso hacer que uno se sienta seguro y tranquilo".

Markin López manifestó que "Rocko" aumentará su interacción con los demás vecinos en esta novena temporada.

"El personaje ha avanzado en cuanto a la interacción con los demás vecinos. Empezó muy familiarizado con los 'López-Pérez' y ahora ya poco a poco la interacción es con todos los vecinos, entonces por ahí vienen las nuevas aventuras del 'Rocko'".

Bastante entusiasmado, el artista indicó que en este 2020 Vecinos celebra 15 años de haber llegado a la televisión y no dudó en decir que va en camino a convertirse en un clásico de la comedia nacional.

"Ya son 15 años de este proyecto. Hubo un tiempo en el que Televisa dejó de apostarle a la comedia, sin embargo, los programas los repetían, es por eso que siempre estaba vigente la emisión".

López agradeció a la empresa y a los productores que hayan reactivado las grabaciones de proyectos ya que él la estaba pasando muy mal al encontrase encerrado en su hogar y sin ver a nadie.

"Mentalmente la contingencia sí me pegó. No soy una persona que se la pase en la fiesta, pero considero que todo esto fue muy depresivo. En el ánimo de la gente se sentía el miedo. Trabajar y tener contacto con mis compañeros me sacó de la ansiedad en la que había caído".

Por otro lado, el actor comentó que además de Vecinos, tiene otros proyectos en puerta cuyos títulos no puede revelar hasta dentro de unas semanas.

"Gracias a Dios han salido varias cosas. Estaba haciendo una serie de Netflix que está detenida por la pandemia y hay otra cosa que estamos a punto de cerrar y parece que pasaré esta pandemia trabajando".

Narró Markin que su personaje del "Zombi" sigue generando ecos, ya que no falta quien lo llame de esa manera en la calle o bien continúa recibiendo mensajes en redes por dicho papel que tuvo en la serie Club de Cuervos.

"Es un proyecto pionero que la gente recibió muy bien. Hay personas que me buscan en redes sociales y me comentan cosas del personaje, de la serie. Mientras la serie esté en las plataformas seguirá dando de qué hablar".

Por último, Markin dijo que espera pronto regresar a la Comarca Lagunera.

"Les pido a mis paisanos que estén pendientes este domingo del estreno de la nueva temporada de Vecinos. Gracias por su apoyo, espero ir pronto a ver a mi familia y comer la gastronomía lagunera".

Gran estreno este domingo por Las estrellas

Tras el éxito de audiencia obtenido en su octava temporada, Vecinos serie de comedia que narra las relaciones y jocosos conflictos de un grupo de inquilinos, que conviven en un edificio de departamentos, celebra 15 años en la televisión, con el estreno de la novena entrega.

En esta temporada, Vecinos, producción de Elías Solorio, continúa con su elenco base conformado por Mayrín Villanueva, Lalo España, César Bono, Ana Bertha Espín, Macaria, Manuel “ Ibáñez, Pablo Valentín, Darío Ripoll, Moisés Suárez, Octavio Ocaña, Danny Perea, Markin López, Said Casab, Roxanna Castellanos y Gina Holguín.

En su novena temporada, Vecinos también contará con la participación especial de Miguel Pérez, Pedro Romo y Sergio Defassio aderezado con la simpatía de los nuevos personajes de “Liz” (Talitha Becker), “El Borre” (Alejandro de Marino) y “Virginia” (Verania Luke).

A lo largo de los 16 capítulos que conforman la novena temporada de esta serie de comedia, “Cris” (Gina Holguín) y “Pedro” (Pablo Valentín) formalizan su relación y ella decide irse a vivir con él, mientras que “Vanesa” (Roxanna Castellanos), le pide a “Pedro” que le rente un cuarto.

Otras sorpresas de la novena temporada, serán los rumores que corren entre los Vecinos, sobre la posible ruptura del matrimonio de “Silvita” (Mayrín Villanueva) y “Luis” (Darío Ripoll) a causa de un viaje inesperado.

Además, los “López Pérez” encontrarán un tesoro, una moneda antigua que guarda “Arturo” (Moisés Suárez), y que podría cambiar su futuro.

También se revelará el nombre del inquilino que espera a la cigüeña.