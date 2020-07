Callar a 'Black Canary' es imposible

En los últimos años, el personaje de "Black Canary", de DC Comics, ha tenido un mayor impulso gracias al video juego de Injustice 2, la serie Arrow y la película Aves de presa.

Recién se ha dado a conocer en diversos blogs especializados en historietas que la superheroína tendrá una segunda novela gráfica luego del éxito que logró Black Canary: Ignite (Marzo 2019).

Será el próximo 29 de diciembre cuando aparezca en Estados Unidos dicho trabajo que ha sido escrito por Alexandra Monir.

El libro llevará por título Black Canary: Breaking Silence y forma parte de la linea DC Icons de Random House. Alexandra Monir es una autora iraní-estadounidense y además durante varios fungió como cantante de pop.

Hasta ahora, su novela más vendida es The Final Six, misma que Sony adaptará en cine.

Este será el quinto libro hasta ahora en la serie DC Icons, que ya incluye a la Mujer Maravilla de Leigh Bardugo: Warbringer, Batman: Nightwalker de Marie Lu, Catwoman: Soulstealer de Sarah J. Maas y Superman: Dawnbreaker de Matt de la Pena.

El libro Black Canary: Breaking Silence será una historia dirigida a jóvenes y adultos. En cuanto Black Canary: Ignite fue escrito por Meg Cabot, con el arte de Cara McGee. Mostró domo "Dinah" controla los poderes que tiene.

El personaje fue creado por el equipo de escritores y artistas de Robert Kanigher y Carmine Infantino.

Debutó en los comics en agosto de 1947 dentro de Flash Comics número 86.

Debido al impacto que logró, "Canario Negro" fue agregada a los equipos de la Sociedad de la Justicia de América y la Liga de la Justicia.

Desde finales de la década de 1960, el personaje ha sido emparejado con el superhéroe arquero Flecha Verde, tanto en lo profesional como en el amor.

En su debut en la Edad de Oro, "Canario Negro" fue el alter ego de "Dinah Drake" y participó en aventuras de lucha contra el crimen con su interés amoroso (y eventual esposo), el detective de Gotham City "Larry Lance".

En un principio, el personaje luchaba e mano a mano, sin poderes, contra bandas criminales.

Las historias posteriores la describieron como una gran peleadora y con la habilidad de emitir ondas ultrasónicas desde su garganta, poder conocido como "Canary Cry".

Cuando DC Comics ajustó su continuidad, "Canario Negro" se estableció como dos entidades separadas: madre e hija, "Dinah Drake-Lance" y "Dinah Laurel Lance".

Las historias desde la Edad de Plata se centraron en "Dinah Laurel Lance" , atribuyendo sus habilidades sobrehumanas a una mutación genética. Sin embargo, desde el lanzamiento del The New 52, las dos identidades se han fusionado.

Black Canary ha sido adaptada a varios medios, incluyendo películas animadas, videojuegos y series de televisión presentándose como protagonista principal o recurrente en los programas Birds of Prey, Liga de la Justicia Ilimitada, Smallville, Batman: The Brave and the Bold, Young Justice y Arrow.

En Birds of Prey ha sido encarnada por Rachel Skarsten, y en Smallville fue interpretada por Alaina Huffman. En Arrow y en el Arrowverso, muestra a los personajes que interpretan a "Dinah Laurel Lance", "Sara Lance" y "Dinah Drake" interpretadas por Katie Cassidy; Caity Lotz y Juliana Harkavy, respectivamente.

El personaje también debutó en el cine en este año gracias al filme Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Lo interpretó Jurnee Smollett-Bell.

Salen unas nuevas imágenes de WW 84

Cuando inició 2020, las heroínas como Wonder Woman, Black Widow y Mulan se perfilaban para tomar el cine, sin embargo, la pandemia del coronavirus ha obligado a los estudios a reprogramas sus estrenos.

Wonder Woman 84, segundo filme de la amazona de DC Comics, ahora verá la luz hasta octubre si es que no sucede algún otro inconveniente.

Para aligerar la espera, en la red han aparecido nuevas imágenes de la película protagonizada por Gal Gadot, las cuales han hecho las delicias de los fanáticos.

En esta cinta, “Diana Prince” se enfrentará a su archienemiga de los comics. “Cheetah”.