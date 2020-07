Salones de La Laguna se alistan para una posible reapertura

Esta semana inician oficialmente las acciones informativas y de conclusión de protocolos sanitarios para el gremio de los salones de eventos y centros sociales en la Comarca Lagunera, de cara a una reapertura que deberá ser autorizada por el Subcomité Técnico Regional de Salud en La Laguna.

Fue durante este mismo fin de semana que representantes del gremio se reunieron con autoridades estatales y municipales para afinar los detalles de las próximas acciones informativas, en las cuales los administradores de salones de eventos deberán ir adoptando medidas para modificar espacios, permitir la aplicación de dinámicas de prevención del contagio y de control de los propios clientes en general.

Al respecto, uno de los integrantes del gremio, José Carreón, informó a El Siglo de Torreón que ven como "positivo" este próximo encuentro informativo con representantes del Gobierno de Coahuila y del Municipio de Torreón, pues les permitirá conocer de primera mano la situación sanitaria que existe en La Laguna, además de "dejar en claro" los cambios que se deberán hacer en los eventos y reuniones sociales de cara a los próximos meses.

"Nosotros estamos muy conscientes de que todo esto cambió, de que ya no va a ser igual, en los protocolos que hemos visto como necesarios para implementar pues obviamente el tener solamente a ciertas personas dentro de los salones, los filtros obligatorios en las entradas, mucha limpieza en baños, áreas comunes… Si antes una boda se hacía con 200 invitados pues no, ya no se va a poder de esa forma, solamente con unas cuantas personas cercanas a la familia, o sea, tenemos toda la apertura para que esto vaya saliendo poco a poco, pero nosotros necesitábamos ya este acercamiento".

Carreón además lanzó un llamado a la ciudadanía para que se colabore con las determinaciones de las autoridades, pues tanto los órdenes de gobierno como los diversos gremios tienen la intención de "no dar marcha atrás" a la reapertura económica.

Por su parte, el secretario del Trabajo de Coahuila, Román Alberto Cepeda, reiteró que como autoridades siguen manteniendo acciones conjuntas de inspección de protocolos y condiciones sanitarias en todos los giros.

"Nosotros hemos intensificado coordinadamente con el Municipio, pero hemos particularmente intensificado las inspecciones con el área de Protección Civil, con el área de Salud, en donde la industria, el comercio, la actividad industrial y empresarial en todos los sentidos, de todas las actividades que están abiertas indiscutiblemente se deben de intensificar, de concientizar que hay que cuidar al trabajador, hay que cuidar a los usuarios".

No hay fecha

