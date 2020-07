Protección Civil de Torreón reporta saldo blanco en canales de riego

La Dirección de Protección Civil de Torreón destacó que "por el momento" no se han presentado incidentes en los canales de riego que pasan por el municipio, aunque sí se han amonestado y realizado exhortos a la población de diversos sectores, principalmente para no arrojar objetos al agua y no usarlos como áreas de natación.

"Seguimos con la vigilancia. Aquí es una prohibición, la invitación es de que los cuerpos de agua no están hechos para meterse a nadar o pescar, hacemos tres recorridos al día, el último recorrido que hacemos es entre cinco y seis de la tarde, sí se ha detectado gente con intenciones (de nadar)", señaló el titular de la corporación, Alfonso Mijares. El funcionario dijo que en caso de que personal municipal detecte a una persona a punto de ingresar o ya dentro de los canales, se procede directamente a llamarla para que salga por sus propios medios del agua. Sin embargo, la situación cambia cuando se trata de personas alcoholizadas o menores de edad. En el primero de los casos se pide el apoyo correspondiente a Seguridad Pública y elementos del Cuerpo de Bomberos en caso de ser necesario; en caso de los menores de edad se hace uso de las llamadas unidades especializadas para que arriben los padres de familia, a quienes se les advierte de la "gravedad de la situación". "Afortunadamente llevamos saldo blanco en lo que va de la temporada, el año pasado igual tuvimos un saldo blanco, esto debido a que nosotros debemos atribuirlo a que la ciudadanía entiende generalmente...Obviamente lleva mucha corriente el canal, tiene diferentes profundidades, se pueden golpear, pueden quedar atrapados", advirtió Mijares a quienes pudieran tratar de nadar en canales en próximos días. Vigilancia Aún sin incidentes en canales de riego de Torreón. *Protección Civil reporta hasta la semana pasada un "saldo blanco" en esos lugares. *Sí se han detectado a personas con intenciones de nadar en esas estructuras, pero solamente se han aplicado llamados de atención. *Piden a la población reportar a personas nadando en esos lugares mediante el sistema de emergencias 911.