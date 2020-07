Leganés y 'Vasco', por el 'milagro' de la salvación

- El Leganés del técnico mexicano Javier Aguirre, buscará hoy su permanencia en la Liga de España, cuando se enfrente al Real Madrid, al que tiene que derrotar, y esperar que el Celta de Vigo, con Néstor Araujo, no se imponga al descendido Espanyol.

Madrid se aseguró su primer título de La Liga en tres temporadas el jueves cuando venció a Villarreal 2-1 y Barcelona cayó 2-1 en casa ante Osasuna, que jugaba con 10 hombres, esa combinación dejó al Madrid siete puntos arriba cuando solamente quedaba una jornada.

Leganés, un punto abajo del Celta, pudiera beneficiarse de que el título haya sido decidido justo antes de la visita del Madrid al Estadio Butarque.

"Intentaremos hacer lo que está en nuestra mano: ganar y esperar al otro resultado", dijo el técnico Javier Aguirre, que ha mantenido al Leganés con una oportunidad de quedarse en la Liga pese a haber perdido a sus dos principales delanteros en traspasos durante la temporada. "Es lo único que nos vale, y esperaremos que el otro resultado nos favorezca. Pero si no haces lo tuyo, no puedes esperar que nadie lo haga por ti. Lamentablemente, no dependemos de nosotros y algo habremos hecho mal. Yo confío siempre en el futbol y en su esencia."

Youssef En-Nesyri fue comprado por Sevilla en enero y Martin Braithwaite fue adquirido por Barcelona antes que de que temporada fuese suspendida por la pandemia en marzo.

"Ha sido una temporada excepcional", dijo Aguirre ayer. Nunca habíamos parado a media Liga, encerrados en casa, nunca habíamos visto tantos partidos tan seguidos... Este cúmulo de adversidades a nivel de pandemia y de las circunstancias del club, hacen muy especial esta temporada. Llegamos vivos a este último partido, que es lo que importa".

Zidane insistió en que su equipo jugaría a ganar, pese a que no tendrá nada en disputa.

"Debemos respetar el campeonato y también a los rivales. Tenemos un partido mañana, lo vamos a jugar e intentaremos hacerlo bien, como siempre", dijo.

Madrid visitará a Manchester City el 7 de agosto en el duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, tras caer en casa 2-1.

"Vamos a tener un partido complicado. Ya en la ida lo fue y lo será en la vuelta. Vamos a luchar y a pelear hasta el último segundo del partido", señaló el técnico madridista.

Zidane dijo que el secreto del éxito de su equipo para vencer a Barcelona por primera vez desde la salida de Cristiano Ronaldo fue su defensa.

"Siempre que hablamos de la defensa lo hacemos del portero, de cuatro jugadores, de una línea defensiva…", dijo Zidane. "Y no es así, porque en el futbol la cuestión es que todos tiene que defender y hacer lo mismo en ataque. Para ganar partidos y títulos necesitamos esto y el esfuerzo de los jugadores".

La defensa del Madrid, con su pilar el arquero Thibaut Courtois, permitió apenas 23 goles, la cifra más baja de la LIga, incluyendo solamente cuatro desde la reanudación.

Madrid busca el domingo finalizar la temporada en La Liga con su 11na victoria en fila desde que se reanudó la competencia en junio con los equipos jugando cada tres días.

51 PUNTOS de diferencia existen entre el Real Madrid (86) y el Leganés (35).