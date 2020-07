Aún sin incidentes en los canales de riego de Torreón

La Dirección de Protección Civil de Torreón destacó que "por el momento" no se han presentado incidentes en los canales de riego que pasan por el municipio, aunque sí se han amonestado y realizado exhortos a la población de diversos sectores, principalmente para no arrojar objetos al agua y no usarlos como áreas de natación. "No están hechos para meterse a nadar o pescar", señaló la dependencia.

