Gucci cierra la primera Semana de la Moda digital en Milán

Organizado por el director creativo de la firma, Alessandro Michele, Gucci presentó una nueva colección para la próxima temporada de primavera verano para hombres y mujeres de una forma completamente original: con una transmisión en directo de doce horas de duración que los amantes de la casa han podido ver en la web oficial y en las redes sociales.

Gucci ha apostado por los sombreros anchos tanto para hombres y mujeres, siempre con el logo de Gucci, pero también por turbantes de seda con flores, vestidos largos estampados, pantalones acampanados para ambos, abrigos de pata de gallo en todos los colores y también jerséis anchos y faldas largas en colores verdes y anaranjados.

Como complementos, apostó por las gafas de sol con monturas claras y de gran tamaño, bolsos de colores, zapatos de tela con el logo de la firma para ellos y mocasines para ellas, aunque dejó espacio para algunas botas altas con estampado de serpiente.

Ayer también fue el turno de la firma Ermenegildo Zegna y su director creativo Alessandro Sartori apostó por un desfile con una visión responsable y con un mensaje claro de concienciación en el respeto del medio ambiente.

Las modelos de la marca han desfilado por parques y espacios abiertos hasta llegar a la gran fábrica que tiene la firma en Trivero, al norte de Italia.

Los colores elegidos han sido los amarillos, los rosas y los azules, pero también los grises, los verdes, y los beige, mientras que como tejidos ha apostado por la lana, el punto y el lino.

Ermenegildo Zegna ha dejado atrás las combinaciones de prendas ajustadas para apostar por las formas vaporosas y cómodas, que dan sensación de fluidez y camuflan las siluetas de los modelos.

Para ellos, ha optado por conjuntos de jerséis de cuello algo bajo chaquetas de vestir y mocasines o sandalias que completan el "look".

Welcome to a new vision for Ermenegildo Zegna and a new concept for the fashion show. Fusing the physical and the digital, we invite you to experience the Summer 2021 Collection from Artistic Director @alesartori live from the birthplace of our brand, Oasi Zegna. #ZegnaSS21 pic.twitter.com/BEnbJlMIht