Nuevo Hospital COVID-19 en Gómez Palacio recibe a sus primeros pacientes

El recién inaugurado Hospital General COVID-19 número 8 en Gómez Palacio, ya recibió su primer paciente desde la noche de ayer.

Por la madrugada, según información de la Jurisdicción Sanitaria número 2, acudieron cinco pacientes que argumentaron haber sido referidos del Hospital General de Torreón.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Jorge Luis Candelas, explicó que esta nueva institución que se encuentra a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sólo recibirá pacientes diagnosticados por su institución con coronavirus, por lo que pide que los ciudadanos que no cuenten con su diagnóstico, no acudan por su voluntad ya que corren el riesgo de infectarse si no lo estaban.

Así mismo detalló que los pacientes deberán ser referidos por alguna institución médica que así lo requiera, ya sea por espacio o bien, por falta de equipos de ventilación mecánica.

Estas instituciones podrán ser el ISSSTE, IMSS y del propio Hospital General de Gómez Palacio.