Datos curiosos de Disneylandia por su cumpleaños 65

El 17 de julio de 1955, Disneylandia abrió sus puertas por primera vez. Es decir, ayer viernes cumplió 65 años.

En ese entonces su creador, Walt Disney, no se imaginaba que ese proyecto daría origen a cuatro parques más, además de dos complejos de compras tan solo en Estados Unidos; además, sería replicado en destinos como París, Tokio o Hong Kong. Y ni siquiera hemos mencionado que cambió la industria de los parques temáticos para siempre y ha sido capaz de reunir a franquicias como Marvel o Star Wars en un mismo lugar.

Para festejar el aniversario y, aunque sus puertas siguen cerradas por la pandemia de COVID-19, te contamos 13 datos súper curiosos de Disneylandia, en California.

1. El día de la apertura muchas cosas salieron mal, cuenta la oficina de turismo de Anaheim, California. Para empezar, llegaron 28 mil personas al parque y la mitad no estaba invitada; de hecho, llegaron con boletos falsos. Además una parte del asfalto no estaba totalmente seca, no había suficientes baños y había cables de cámaras por todas partes.

2. Inicialmente, el terreno que Walt Disney compró para su desarrollo turístico era de solo 65 hectáreas. Hoy el terreno de Disneyland Resort abarca 206 hectáreas, incluyendo dos parques y un complejo de compras.

3. Desde su apertura, el parque ha tenido más de 600 millones de huéspedes.

4. El famoso actor y comediante Steve Martin trabajó en Disneylandia desde que tenía 10 años y hasta los 18; por un tiempo, hizo trucos de magia en una tienda de souvenirs del parque. Michelle Pfeiffer también trabajó aquí, caracterizada como "Alicia" en un desfile, durante los años setenta.

5. El Castillo de la Bella Durmiente está inspirado en el de Neuschwanstein, en Alemania. Sin embargo, la fachada del castillo original es la parte trasera de la versión que está en el parque. El puente levadizo sí funciona de verdad, pero solo se ha bajado en dos ocasiones desde 1955.

6. En su libro "Pirates of the Caribbean: From the Magic Kingdom to the Movies", el antiguo productor de espectáculos para Disney Jason Surrell cuenta que, inicialmente, en la atracción de "Piratas del Caribe" se usaron esqueletos reales como utilería, los cuales habían sido tomados del centro médico de la Universidad de California en Los Ángeles.

7. En Main Street, una de las zonas del parque temático que simula la calle principal de un pueblo, hay un apartamento que con frecuencia era ocupado por Walt Disney. Además, en la misma zona de Main Street hay algunas lámparas de gas auténticas con más de 150 años de antigüedad.

8. Según el sitio web Pop Sugar, Disneylandia solo tenía 18 atracciones en su inauguración, y 14 de ellas todavía funcionan.

9. Hasta ahora, Óscar Martínez ha sido el trabajador más longevo de Disneylandia. Empezó a laborar en 1956, solo un año después de que el parque abrió sus puertas, y permaneció ahí de manera ininterrumpida hasta 2017, cuando se retiró. Es decir, casi 61 años.

10. En el parque no se venden chicles ni cacahuates para mantener la limpieza en las aceras, dice el sitio web Thrillist.

11. Tiene una planta de 32 mil empleados.

12. En todos estos años, Disneylandia no se ha librado de algunas polémicas. Por ejemplo, Splash Mountain, una de las atracciones más queridas estrenada en 1989, hará cambios próximamente para borrar cualquier recuerdo de "Song of the South", una película que es considerada racista y que por la misma razón nunca ha sido estrenada en ningún formato para ver en casa.

13. En el Castillo de la Bella Durmiente hay una cápsula del tiempo. Fue colocada ahí en 1995 y conoceremos su contenido cuando el parque cumpla 80 años, el 17 de julio de 2035.