¿Cuáles son los hábitos que te agravan el estrés?

El estrés se ha vuelto parte del estilo de vida que llevamos debido a la rapidez con la que se mueve el mundo. .

En el años 2015, la OMS detectó que el 75% de los mexicanos viven bajo continuo estrés. Te contamos cuáles son los hábitos que generan más estrés según John Tours, codirector del programa de psiquiatría digital del Beth Israel Deaconess Medical Center de Harvard Medical School.

Obsesión por las cosas que no puedes cambiar

Cuando las cosas no salen como lo deseas, es normal llegar a sentir un poco de inquietud, sin embargo, cuando estas terminaron así debido a que no estaban bajo tu control o las decisiones no eran tuyas, tendemos a crear una obsesión buscando formas de manipularlo a tu conveniencia.

Este es uno de los puntos más estresantes ya que te mantienes en una constante frustración deseando que el resultado sea distinto. Debes soltar y concentrarte sólo en lo que tu puedes hacer y no buscar interferir en las decisiones de los demás.

Ignorar lo que te estresa y procrastinar

Esto puede tratarse de dos puntos, por un lado puedes estar ignorando las situaciones que te estresan, por lo que te mantienes ocupado para no pensar en ellas; o también puede tratarse de esa lista de cosas por hacer que todos los días observamos y sólo se va haciendo más y más larga.

Date el tiempo de realizar tus tareas con tiempo, sin tener que hacer todo rápido ya que también podrían salir mal. Toma un momento para reconocer y aceptar también aquellos sentimientos que quieres evadir.

Enfocarse sólo en los aspectos negativos

Aunque es normal tener días en los que tu ánimo no es el mejor, lo cierto es que enfocarse sólo en la parte negativa de una situación tiende a volver a las personas más melancólicas, además de causar una sensación de desolación.

Es importante que aclares cuales son tus intereses, que te gusta hacer y ver el lado positivo de las cosas. Sabemos que esto puede no ser fácil, pero quizá aquello que te está generando tanto estrés debe ser visto desde otro ángulo, uno que te proporcione nuevas opciones o motivaciones.

Redes sociales y mensajes las 24 hrs. del día

Facebook, Instagram, Tik Tok, WhatsApp, Twitter, Zoom y todas las demás redes sociales se han vuelto parte indispensable (o eso pensamos) de la interacción diaria, sin embargo, también exigen una continua disposición capaz de agotarte mentalmente.

No es necesario pasar todo el día enviando mensajes, o refrescando tu timeline. Lo cierto es que puede limitar este tiempo a, por ejemplo, la mañana y parte de la noche, o cambiar los constantes mensajes por una llamada. Lo importante es no mantener el rostro sobre la pantalla todo el día.

Sobrepensar todo

Sabemos que es importante analizar algunos escenarios para tomar buenas decisiones, sin embargo, también encontrar problemas donde no los hay es una de las actividades favoritas de todos. Recuerda que no es necesario sobrepensar todo, a menos que la situación lo amerite.

Esto puede llevarte a crear escenarios con problemáticas que sólo existen en tu imaginación, y al no poder resolverlos (ya que no existen) sólo seguirás cavando alrededor de lo mismo.

No tener un horario para dormir o dormir poco

Los horarios de sueño irregulares no sólamente afecta tu capacidad de retención o los niveles energéticos, también pueden ser causantes de problemas en tu salud mental, Tours señala que dormir bien puede aliviar síntomas de problemas mentales. Al dormir se consolidan recuerdos y los planes para el día siguiente. Además de ser el momento en el que tu cerebro crece, descansa y se relaja.

Olvidarse de los hábitos que te llevaron a un buen lugar

Tours explica cómo muchas veces, cuando las personas se sientes bien, dejan de hacer actividades que los mantienen física y mentalmente saludables. Están tan felices que se olvidan de esos pequeños detalles, siendo esto lo que causa las recaídas.

Puede ser que hayas suspendido un medicamento, una rutina de ejercicio o quizá te has olvidado de leer a ese autor o autora que tanto disfrutas. Tours sugiere, que aunque sientas que no lo “necesitas”, no lo abandones.