Fallece el actor japonés Haruma Miura, quien dio vida a 'Eren' en Attack on Titan

Durante las primeras horas de este sábado, se reportó la muerte del actor japonés Haruma Miura, de 30 años, tras ser encontrado su cuerpo sin vida en su departamento en Tokio.

De acuerdo a informes oficiales compartidos por diversos medios internacionales, Miura que es recordado por sus diversas participaciones en series de televisión y películas, fue encontrado ahorcado en su domicilio y llevado inmediatamente a un hospital local donde fue declarado muerto.

Presuntamente se localizó una nota de suicidio en el departamento del actor.

Haruma Miura que nació en 1990, comenzó su carrera actoral a los 7 años en un drama televisivo llamado Agri y años más tarde participó en películas como Koizora (Sky of Love) en 2007, Kimi ni Todoke en 2010, The Eternal Zero en 2013, entre otras.

Uno de sus papeles más recordados es el de 'Eren Jaeger' en las películas 'live action' de la serie de anime Shingeki no Kyojin (Attack on Titan).