Destaca gobernador de Coahuila aumento en camas para atención COVID

"Era necesario que la población estuviera más tranquila", señaló el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme sobre el aumento de camas para la atención COVID-19 que representa la apertura del Hospital Regional de Especialidades en la ciudad de Gómez Palacio.

En medio de su visita al nuevo centro médico en La Laguna, acto del pasado viernes que estuvo también encabezado por su homólogo de Durango, José Rosas Aispuro y el director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, Riquelme indicó que las puertas del hospital se abren en "el momento en que más lo necesitamos".

Se refirió a la incidencia de contagios del SARS-CoV-2 entre la población de la Comarca Lagunera, una zona en la que existe una movilidad prácticamente homologada y que requería de apoyo respecto al tema de la atención médica, no solamente en el contexto de la pandemia, sino de forma general.

"Estoy aquí porque me interesa que la Comarca Lagunera se atienda en conjunto, como lo hemos estado haciendo hasta hoy, aquí no hay diferencia en la movilidad, en materia laboral, en seguridad y sobretodo en el consumo que tienen los laguneros tanto de Durango como de Coahuila, y mucho menos lo hay, no hay diferencia en la atención en materia de salud y en ese sentido pues el número, la población que existe aquí en la Comarca Lagunera sin lugar a dudas era preocupante el aumento de contagios que hemos tenido en los últimos días, los decesos, el número de camas ocupadas".

Respecto a ese último dato, recordó que hasta ayer el porcentaje de camas ocupadas en Coahuila por temas de COVID era del 62 por ciento, pero con la apertura del Hospital de Especialidades en la región, se tendrá un margen de maniobra para enfrentar a la pandemia en los próximos meses.

"Esto viene a reforzar el trabajo que se está haciendo en conjunto en materia de salud, de verdad, celebro esta apertura, se lo había comentado al gobernador (Rosas Aispuro) en privado, en público y que era necesario que la población estuviera más tranquila con el aumento del número de camas, pero también que esto nos permitiera seguir reactivando nuestra economía", señaló Riquelme Solís.