Halteristas siguen con preparación

- Los atletas laguneros Michel Alexandra y Humberto Enrique Tijerina Barrera, no aflojan el paso en su extenuante preparación, con miras a representar a Coahuila dentro de la próxima edición de los Juegos Nacionales, anteriormente conocidos como Olimpiada Nacional.

A pesar de no hay fechas confirmadas para posibles competencias, debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, los hermanos Tijerina Barrera no relajan su preparación y mantienen sus entrenamientos en casa. Los dos jóvenes hermanos forman parte de la selección estatal en la disciplina de halterofilia o levantamiento de pesas, entrenando bajo el mando del coach Javier de la Torre, quien ha acompañado a los deportistas en sus entrenamientos en casa, con comunicación mediante la tecnología.

Michel Alexandra se desempeña dentro de la categoría Sub 15, en la modalidad de 71 kilogramos, mientras que Humberto Enrique participa igualmente en la Sub 15, pero en la división de los 89 kilogramos de peso. Ambos hermanos son originarios de Torreón y han adoptado a la halterofilia como su estilo de vida, practicando y entrenando todos los días en el gimnasio, hasta que la pandemia por el COVID-19 les obligó a hacer una pausa, pero no los detuvo en su afán de preparación y superación, por lo que llevaron las pesas a casa para continuar sus entrenamientos.

Tal y como han hecho estos deportistas, centenares de atletas de todo el estado se mantienen entrenando en sus hogares, esperando indicaciones de autoridades de salud, para retornar a los gimnasios.