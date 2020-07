Hay desabasto de vacunas en La Laguna de Durango

La Laguna de Durango también registra una disminución significativa en la vacunación desde el inicio de la pandemia, pese a que el servicio no se ha suspendido.

Por otra parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 2 en Gómez Palacio, Jorge Luis Candelas, y el titular de la Secretaría de Salud, Sergio González Romero, reconocieron que hay desabasto de ciertos biológicos, como el BCG (tuberculosis), el cual se aplica a los recién nacidos y aún no hay fecha para su resurtimiento.

En ese sentido, el secretario de Salud dijo que el desabasto de BCG no es privativo del estado de Durango, sino de gran parte del mundo.

"Sobretodo BCG no hay en el mundo y no hay fecha; hay que recordar que esa vacuna se empezó a emplear cuando se dieron cuenta que daba cierta protección al COVID; ya se está fabricando en la India pero no se dan abasto", dijo González. De acuerdo con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, el desabasto de BCG se registró desde inicios de año.

Sobre el resto de los biológicos, dijo que la Jurisdicción actualmente cuenta con vacuna contra el neumococo, antihepatitis b y la hexavalente que tienen cobertura contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis b e influenza tipo b.

De acuerdo con el titular, en marzo, previo al inicio de la pandemia, se realizó una campaña intensiva de vacunación.

"Casi todas se cumplió la meta en marzo en campaña de vacunación, y una semana o dos son intensivas y se acaba el biológico y se deja un stock para ir manejando lo que falte de las cartillas y otras vez en octubre, viene otra campaña", explicó.

A los padres de familia interesados en la vacunación, el titular los invitó a llamar al 8717142873 para conocer la disponibilidad de los biológicos.

Se les pide que solo acuda una persona con el menor de edad y sobre todo que no sea de la población de riesgo.