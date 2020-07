Le dan el anillo de compromiso a Ana Bárbara

Ana Bárbara alista boda, la cantante de 49 años le dio el "sí" a su novio Ángel Muñoz, y a través de sus redes sociales presumió el anillo de compromiso.

Tras seis años de noviazgo, la intérprete y Ángel Muñoz, un empleado del gobierno de Estados Unidos, darán el siguiente paso en su relación, así lo dio a conocer la artista con una fotografía en la que con una gran sonrisa muestra su anillo.

"Dije que sii!!!!. Pedazos de mi Alma, así como han estado conmigo en mis tristezas, hoy les comparto mi alegría MI CORAZÓN ME DICE SI".

Ana Bárbara, que es 15 años mayor que Ángel, ha contado anteriormente que su pareja prefiere la discreción, por lo que es raro que ambos posen juntos en redes sociales, sin embargo, el pasado 14 de febrero la cantante le dedicó un romántico mensaje donde se muestra agradecida por tenerlo en su vida.

"Aunque desde muy niña creí en los ángeles siempre desee toparme con uno que se convirtiera en un ANGEL GUARDIAN en mi vida, y no sólo de nombre, si no para acompañarme en buenos y otros no tan buenos momentos día a día, y aunque sé que eres pro discreción, hoy que se celebra por lo alto la amistad y el amor, te quiero dedicar "mi corazón" que dice si! Te amo y gracias por ser un Ángel en toda la extensión de la palabra PARA SIEMPRE y para toooooodos estás presente!!", se lee.

Ana Bárbara tiene tres hijos, su primogénito Emiliano Gallardo Ugalde es hijo de Edgar Gallardo, el padre de José María Fernández Ugalde es José María Fernández "El Pirru", quien fuera esposo de la fallecida actriz Mariana Levy, y el menor, Jerónimo Barba Ugalde, es hijo del cantante Reyli Barba.

Ana Bárbara nació el 10 de enero de 1971 en Río Verde, San Luis Potosí. Comenzó a cantar desde niña en diferentes tipos de concursos infantiles. Su trayectoria en la música grupera comenzó después de ganar un concurso.