Prometen no talar árboles de parque

El gobernador José Rosas Aispuro Torres, se comprometió a que no talarán árboles en el Parque Morelos, uno de los principales pulmones de Gómez Palacio, con motivo de la obra de rehabilitación que se ejecuta con recursos del Fondo Metropolitano.

Lo anterior ante múltiples inquietudes de los ciudadanos de Gómez Palacio expresadas en redes sociales pidiendo a las autoridades que no talen árboles en el Parque Morelos tras el arranque de las obras a inicios de esta semana.

"Creo que es muy válida la inquietud de la ciudadanía y he escuchado comentarios y decirles que es una obra que estamos haciendo en coordinación con el Ayuntamiento que encabeza Marina Vitela y quien haya dicho que vamos a quitar árboles. es impreciso, no solo no vamos a quitar ni un solo árbol, sino que vamos a plantar más árboles y bienvenidas de verdad todas las inquietudes", dijo Aispuro.

El gobernador incluso dijo que era un compromiso de su parte con La Laguna: "Es un compromiso de que no se va a quitar un solo árbol y si hay que hacer modificaciones con respecto a las opiniones que se estén dando pues bienvenidas sean todas las opiniones, pero sí es importante que la gente sepa, primero que no es la presidenta Marina Vitela la responsable de esto, pero que el compromiso que hicimos el día que iniciamos la obra tanto la presidenta como un servidor es que no se quitaría un solo árbol". La inquietud de los ciudadanos es con respecto a que durante el arranque de la obra se informó que la rehabilitación incluye: Una cancha de futbol rápido de 608 metros cuadrados y la construcción de dos canchas de usos múltiples, dos domos, gradas, siete velarias, juegos infantiles y construcción de sanitarios. Es una inversión de casi 10 millones de pesos.