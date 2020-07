Se dispara en Torreón toma de muestras de COVID-19

De marzo a julio de 2020, periodo de la pandemia por el COVID-19, aumentó 20 veces el número de toma de muestras para la detección del virus SARS-CoV-2 en el centro "Drive-thru" que se instaló en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Torreón.

La cifra se incrementó de 15 tomas de muestras diarias que se realizaban en marzo, a 300 que se practican en julio, mismas que son analizadas por dos laboratorios particulares y cuyos resultados se proporcionan ese mismo día por medio de una plataforma digital.

El director de la Facultad de Medicina, Salvador Chavarría Vázquez, dijo que este aumento obedece a que "se están haciendo más pruebas y que la gente está más comprometida en saber si está en contagio o no; Coahuila todavía no baja el nivel de transmisión, estamos por encima del uno, ustedes saben que estando por debajo de uno, la manifestación de entendimiento de esa palabra técnica es que uno, contagia a otro, y Coahuila todavía no desciende, Durango, menos".

La toma de muestras de detección del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) tiene costo.

Los pacientes deben agendar previa cita en el teléfono (871) 747-00-05.

Dejarán sus datos completos y se les asignará una hora para que al llegar al "Drive-thru", se les tome la muestra desde el vehículo por personal encargado de los laboratorios privados.

La entrada de los pacientes en auto es por la puerta del estacionamiento ubicada en la calle nueve y son varios canales de atención simultánea con un recopilador de datos; el flujo vehicular es continuo y el proceso tiene una duración de siete a 10 minutos, aproximadamente.

Ayer, la Secretaría de Salud de Coahuila dio a conocer que La Laguna llegó a los 3,952 casos positivos de COVID-19, de un total de 8,133 personas que han contraído el virus en todo el estado durante esta contingencia sanitaria.

Hasta al corte de las 12:00 horas de ayer, la región Lagunera es quien concentra el mayor número de casos confirmados de coronavirus.

Le sigue la región Norte, con 1,464 casos positivos; la región Sureste, con 1,069; la región Centro-Desierto, con 1,063 y región Carbonífera, con 585.

En el conteo al corte del pasado 13 de julio de la Secretaría de Salud del estado, que incluye laboratorios privados y Seguro Social, se han practicado 54 mil 649 tomas de muestras, de las cuales, 8,133 (14.9%) han dado positivo al virus y el resto, negativo, lo que se traduce en un 85.1%.

Pruebas

Información: *La toma de muestras que se realiza en el estacionamiento de la Facultad de Medicina tiene costo. *Para mayores informes, la ciudadanía se puede comunicar al teléfono 747-00-05. *Una vez que agendaron la cita, el procedimiento tarda entre siete y 10 minutos en el automóvil.