Pável Pardo molesto con América por eliminación contra Chivas

Para el exfutbolista Pável Pardo no pasó desapercibida la eliminación del Club América a manos del Guadalajara (3-4), en el torneo de pretemporada Copa por México.

Luego de la caída de las Águilas, ayer jueves por la noche en el Olímpico Universitario, Pardo reprochó el accionar azulcrema, en redes sociales.

"No importa si es pretemporada o no, se jugaron 3 clásicos y ninguno se ganó. Este no es el @ClubAmerica que me gusta ver", refirió el exseleccionado nacional por los últimos duelos de preparación frente a las Chivas (3-4), el Cruz Azul (1-4) y los Pumas (0-0).

Con más de 10 mil reacciones en la publicación de Pável, las opiniones se dividieron: unos con críticas por el presente de las Águilas rumbo al torneo Guard1anes 2020 y otros en defensa del técnico Miguel Herrera.

Antes de su marcha a Europa, con el Stuttgart de Alemania, Pardo logró dos títulos de liga con la casaca de las Águilas, además de una Copa Gigantes Concacaf en 2001 y una copa de Campeón de Campeones de la Concacaf, en 2006.