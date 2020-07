Abre sus puertas el Club San Isidro

Las instalaciones del Club Deportivo San Isidro, uno de los más tradicionales de la región, reabrieron sus puertas para recibir a laguneros que desean mantenerse en activación física, implementando una serie de medidas de precaución para evitar contagios de coronavirus COVID-19.

Fue el pasado martes 14 de julio cuando se reabrieron las puertas del club ubicado en la colonia del mismo nombre, recibiendo un tenue flujo de usuarios que va subiendo conforme avanzan los días, tomando en cuenta que a pesar de que se toman las precauciones indicadas por las autoridades, buena parte de la población aún mantiene cierto temor a acudir a lugares públicos. El club fue verificado por la Dirección de Padrones y el Sub Comité COVID-19 en La Laguna, acatando todas las instrucciones de las autoridades, para poder nuevamente ofrecer actividades deportivas.

Mediante conferencia de prensa realizada esta tarde, se dieron a conocer las actividades que ya están disponibles en el Club San Isidro, a mantenerse en operaciones durante dos semanas como prueba, para evaluar la opción de también abrir el Nuevo San Isidro.

La alberca techada ya está en funcionamiento, solamente para entrenamientos, no así para actividades recreativas, se debe concertar una cita para acudir a la alberca y tomar en cuenta que baños, vestidores y vapor no están disponibles. También están activas las canchas de tenis y pádel, así como las actividades de baile y yoga, que se realizan al aire libre, el óvalo para practicar el atletismo y próximamente se iniciará con la práctica del tae kwon do; las áreas de convivencia, para realizar carnes asadas o comidas en los pasillos y jardines del club, están disponibles, respetando distancias y restricciones que aconsejaron y aprobaron las autoridades.

Una de las zonas más concurridas del club es el gimnasio, que admite solamente a 20 personas al mismo tiempo, que deben realizar previa cita y su sesión dura un máximo de 50 minutos, para dar paso a la sanitización, antes de recibir a otro grupo. El club también ajustó su horario, cerrando a las 22:00 horas.