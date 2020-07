Fue puesto en marcha el nuevo Hospital COVID-19 en Gómez Palacio, ubicado en el bulevar Ejército Mexicano, mismo que dará atención a la población afectada por la pandemia incrementando de esta manera la capacidad hospitalaria en la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila.

Este viernes el gobernador de Durango, José R. Aispuro Torres, y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en conjunto con Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) presidieron este evento donde se cortó el listón que simboliza la apertura del nosocomio que originalmente funcionaría como un hospital de especialidades.

"Hoy es un día gran día para La Laguna, estamos poniendo en operación el hospital que había sido una demanda de los laguneros pero también del personal de salud a razón de que el hospital donde se tiene oportunidad de atender a la población abierta de La Laguna, que es el hospital general, Isauro Venzor, tiene más de 80 años funcionando y ya su infraestructura ya no es la adecuada para seguir creciendo o atendiendo la necesidad de salud urgente", dijo el Gobernador José R. Aispuro.

En este hospital existe una inversión de 1100 millones de pesos a lo que se sumará el costo del acelerador lineal valuado en 160 millones de pesos con lo que ya quedará funcionando como un hospital general integral posteriormente cuando la pandemia esté controlada.

El Hospital General de Gómez Palacio seguirá atendiendo a la población abierta en temas que no tengan que ver con el COVID-19 pues todo lo referente a este virus se atenderá en el nuevo hospital ubicado en la colonia Bugambilias.

"Esto es un ejemplo de que cuando hay coordinación entre los gobiernos estatales y los gobiernos municipales con el Gobierno Federal indudablemente podemos hacer mucho más", dijo Aispuro.

En primera instancia este hospital cuenta con 120 camas censables y 90 no censables.

Funcionará aproximadamente con la mitad de ellas y unas 30 camas serían destinadas para la atención especializada de terapia intensiva con sus respectivos ventiladores y el resto para la hospitalización de las personas que ya se están recuperando del COVID-19 y que no necesariamente requieren de una hospitalización especializada.

Las autoridades dijeron que trabajarán para poner en operación todas las camas una vez que se cuente con todo el personal y de momento se van a coordinar con el Ejército Mexicano.

"Gracias a ese apoyo del Insabi y del Ejército Mexicano se contará con una parte importante del personal que atenderá las camas", dijo el Aispuro Torres, quién agradeció la disposición del gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme para trabajar de forma conjunta en diversos temas y uno de los más destacados el de la pandemia.

Riquelme dijo que celebra la apertura de este hospital: Estoy aquí porque me interesa que la Comarca Lagunera se atienda en conjunto como lo hemos estado haciendo hasta hoy. Aquí no hay diferencia en en atención en materia de salud y en ese sentido la población sin lugar a duda va en aumento de contagios".

Mencionó que en Coahuila se cuentan con 331 camas COVID-19 de las cuales por lo menos está ocupado el 62% sin distinguir si son pacientes de La Laguna de Coahuila de La Laguna de Durango.

"Incrementar la capacidad hospitalaria también nos ayudará a los Estados a poder reactivar la economía", destacó Riquelme.

Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), dijo que están buscando más personal para atención en este hospital: "Abrimos el hospital con 30 camas para atención COVID-19 pero eso no quiere decir que no vayamos abrir las 120 camas que tiene el hospital, lo vamos a hacer de hecho, ya estamos viendo la contratación del personal y estamos viendo que funcione con 120 camas censables y 90 camas no censables", aseguró Ferrer.

Las autoridades fueron acompañadas además en este importante evento por el jefe del Estado Mayor de la X zona militar, Javier Contreras, el delegado de programas del Bienestar en Durango, Edgar Morales, el coronel de Infantería Diplomado del Estado Mayor, Javier Gutiérrez Molina, Alejandro Calderón, jefe de Infraestructura Hospitalaria y los secretarios de salud, de Coahuila y Durango, Roberto Bernal y Sergio González Romero, respectivamente.

También se contó con autoridades locales como el subsecretario de Gobierno, Manuel Ramos Carrillo y el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera. En representación de la alcaldesa de Gómez Palacio, quién por motivos de agenda no pudo acudir, estuvo La Dra. Lilia López Moreno, directora de Salud Municipal de Gómez Palacio.