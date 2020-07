Bárbara Mori revela los motivos por los que se separó de Sergio Mayer

Bárbara Mori habló de una de las etapas más complicadas de su vida, cuando tuvo que tomar la decisión de separarse de Sergio Mayer, padre de su hijo.

En una íntima charla con Marimar Vega, Mori recordó lo que fue estar junto a Sergio Mayer y recibir sus órdenes, pues en ese momento ella era una mujer llena de inseguridades, por lo que al darse la separación, Mori tuvo un nuevo despertar.

"Mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque durante 5 años viví bajo sus órdenes, él tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña, totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma", aseguró.

Reiteró que en aquél momento la inseguridad y el miedo no le permitieron abandonar esa relación en la que no era feliz.

"Las decisiones era tomadas desde el miedo, la inseguridad, desde el yo no valgo…Cuando yo estaba con él, te digo, no valía nada, yo me miraba al espejo y no valía nada".

Y aunque evitó que se repitiera el hecho de que su hijo Sergio creciera con sus padres separados, comprendió que esto era mejor que seguir aparentando una felicidad que no existía.

"Cuando tomé la decisión de separarme yo era súper infeliz y luche más años porque quería que mi hijo no viviera lo que yo viví, separación de tus papás… hasta que me di cuenta que no iba a ser feliz, él me veía todos los días y yo quería que me viera bien", admitió.

"El día que me separé, las puertas del cielo se empezaron a abrir, porque aparte él era mi manager, entonces tenía mi dinero; habían muchas cosas que me daban pavor para tomar esa decisión", confesó.

Mori detalló que Adriana Lavat, con quien en ese entonces estaba haciendo una película en Monterrey, la ayudó a tomar la decisión de separarse de Mayer, así que cuando regresó a la Ciudad de México lo hizo.

Bárbara también contó que dejar el alcohol hace 12 años ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida.

"Mi padre era alcohólico…. cargaba con algo de que había un trago que tomaba de más y ya perdía. Me pasó dos o tres veces, la última vez que me pasó fue grave, y dije pasaste por encima de ti, tienes que cuidarte porque si no te cuidas tú no lo va a hacer nadie. Dije ok, voy a dejar de tomar. Aparte fui a enfrentar un rollo, metí la pata y fui a enfrentarlo y di la cara", confesó.