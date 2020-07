Conoce los errores más comunes al usar protector solar

Si hay algo que a lo largo del día nos persigue a todos lados, incluso al estar en interiores es el sol, ya sea en menor medida los rayos del sol siempre están tras nosotros y aunque parezcan inofensivos en muchas ocasiones crean padecimientos que terminan siendo mortales.

El cáncer de piel se ha convertido en uno de los padecimientos de la piel más frecuentes en los últimos años y en la mayoría de los casos, este tipo de cáncer se puede prevenir protegiendo la piel de los dañinos rayos ultravioleta que el sol provee con un buen bloqueador solar .

Así que en la opinión de algunos dermatólogos, la mejor manera de prevenir el cáncer es intentar pasar la menor cantidad de tiempo expuesto al sol, usar ropa protectora y por supuesto aplicar protector solar de amplio espectro y resistente al agua con FPS de 30 o más. No obstante, no todas las personas utilizan su protector solar correctamente, lo que hace que sean más vulnerables a la peligrosa radiación de los rayos ultravioleta.

¡Toma nota! y ubica estos errores para que la próxima vez que estés a punto de colocar su protección solar estés totalmente protegida o protegido.

Fíjate en las etiquetas

Hay una variedad de protectores solares en el mercado. Para protegerse del sol de manera efectiva, algunas autoridades del mundo de la dermatología recomiendan buscar filtros solares de amplio espectro, resistentes al agua y con un FPS de 30 a más.

Usar una cantidad mínima

Una gran mayoría de personas solo aplican del 25 a 50% de la cantidad recomendada de protector solar suficiente para combatir eficazmente los rayos del sol. En el caso de los adultos en promedio se necesitan unos 30 gramos para cubrir completamente el cuerpo y obtener una protección adecuada.

Protector solar solo en verano

Alrededor de un 20% de la población utiliza protección solar en días nublados. Sin embargo, el sol emite rayos UV dañinos para la piel en cualquier estación del año sin ninguna excepción, hasta el 80% de los rayos UV pueden penetrar en la piel, por ello, para protegerla y reducir tu riesgo a cualquier padecimiento cutáneo, aplica protector solar cada vez que estés al aire libre, incluso bajo un día lleno de nubes y sin un rayo de sol.

Protectores caducados

Usar un protector solar caducado puede ser más común de lo que crees, anteriormente te compartimos un artículo dedicado en su totalidad a este tema. La FDA considera que todos los filtros solares conserven su fuerza original durante al menos tres años una vez abierto. Así que si tu protector solar ha caducado o no estás seguro de cuánto tiempo hace desde que lo compraste, no dudes más y deshazte de él.

Como puedes ver parecieran cosas muy evidentes pero a muchos usuarios se nos olvidan, hay que poner atención sobre todo para no solo recurrir a lo filtros solares para proteger nuestra piel, si no como te lo mencionamos complementarlo con prendas de largo y espesor adecuado y no exponerte mucho al sol.