1947: Nace Brian May, afamado músico, compositor y astrofísico británico

Brian Harold May, considerado por la revista Rolling Stone como uno de los 100 Mejores Guitarristas de todos los tiempos, celebra este domingo 73 años de vida.

May nació el 19 de julio de 1947 en Middlesex, Londres (Reino Unido).

Desde temprana edad mostró un especial gusto por la música, por lo que tomó clases de piano y ukelele; en su séptimo cumpleaños recibió como regalo una guitarra acústica, la cual modificó para hacerla más fácil de manipular.

A los 15 años empezó a tocar dicho instrumento con varios grupos locales, inspirado por Lonnie Donegan, The Shadows, The Ventures y Buddy Holly; un año después construyó con ayuda de su padre, un ingeniero electrónico, la famosa guitarra "Red special".

Luego de graduarse como licenciado en Ciencias con especialidad en Física, trabajó en el departamento de Astronomía en el Imperial College de Londres, materia que enseñó durante algún tiempo a nivel bachillerato.

En 1969, May (guitarra y coros), Tim Staffel (bajo y vocales) y Roger Taylor (percusión y coros) fundaron la banda Smile; un año después salió Staffel y se integró Freddie Mercury para formar Queen, agrupación a la que poco más tarde se sumó John Deacon (bajo).

El cuarteto debutó como tal el 25 de noviembre de 1970 y cosechó éxitos como Bohemian rhapsody, We are the champions y We will rock you hasta 1991, cuando murió Mercury víctima de Sida; en su honor se plasmó Made in heaven (1995), placa en la que intervino el resto de Queen, así como diversas personalidades.

Entre ellas, Metallica, Robert Plant, Def Leppard, Guns N’Roses, Elizabeth Taylor, Elton John, George Michael, Lisa Stansfield, Zucchero y Roger Daltrey. Queen (1973), Queen II (1974), Sheer heart attack (1974), A night at the opera (1975) y A day at the races (1976) fueron sus primeras placas discográficas.

Durante la segunda mitad de la década de los 70, un naciente género denominado punk empezó a ponerse en boga en el Reino Unido, por lo que la mayoría de grupos de la época se vieron ligeramente pasados de moda, aunque Queen consiguió "sobrevivir" gracias al álbum News of the world (1977).

A este le siguieron Jazz (1978), The game (1980), Flash Gordon (1980), Hot space (1982), The works (1984), A kind of magic (1986), The miracle (1989), Queen at The Beeb `73 (1989) e Innuendo (1991).

Brian May no sólo se hizo famoso por su talento como guitarrista de una de las bandas de rock más importantes de la historia, sino por utilizar una vieja moneda sixpence como pickup, con la que imprimió un toque especial al sonido del instrumento.

Asimismo, el músico, distinguido por su increíble melena y sus zuecos blancos, cuenta en su haber con más de 50 canciones de su autoría, entre las que destacan Now I’m here y Too much love will kill you.

Su capacidad interpretativa se vio influenciada por Jimmy Hendrix, Jimmy Page, The Shadows y The Ventures, y él inspiró a guitarristas como Eddie Van Halen, Joe Satriani, Slash, Steve Vai y Kirk Hammett.

Luego de la trágica muerte de Mercury, su futuro se vio más que incierto, pues cayó en un fuerte estado de depresión; aun así se las ingenió para salir adelante y emprender camino como solista.

Su primer intento fue Star fleet project (1983), el cual incluyó un cover y otros dos temas de buena calidad pero que estaban fuera de su característico estilo.

Back to the light (1992) fue su debut discográfico formal, que incluyó cortes de su autoría escritos durante cinco años atras; uno de ellos, Driven by you, es considerado el mejor de su carrera en solitario en cuanto a lírica e interpretación.

Más tarde grabó en directo Live at the Briston Academy (1994), recital en cuyo repertorio figuraron algunas canciones del extinto Queen. En 1997 compuso No-one but you, una pieza en honor a todos los personajes que murieron jóvenes, encabezados por su entrañable amigo Freddie Mercury.

Su segundo material fue Another world (1998), del cual se desprendieron Why don’t we try again, Wilderness y All the way from Memphis.

Con un nuevo proyecto bajo el brazo, del cual John Deacon no quiso formar parte, se reunió en 2000 con Roger Taylor para grabar una nueva versión del clásico We will rock you al lado del quinteto juvenil Five, el cual fue un rotundo éxito para las nuevas generaciones y mal visto por los aferrados fans de Queen.

En 2001, esta vez junto con el intérprete Robbie Williams, revivieron We are the champions, corte que integró la banda sonora del filme Corazón de caballero, de Brian Helgeland.

Un año después, May y Taylor se juntaron con el actor Robert de Niro para realizar la ópera-rock We will rock you, con guión de Ben Elton, la cual fue un éxito sin precedentes, pues se montó en países como España, Australia y Rusia, entre otros.

Después, Brian May fue nombrado doctor Honoris Causa en Ciencia por la Universidad de Hertfordshire. En ese tiempo se editó el DVD Greatest video hits 1 (2002), una recopilación de los audiovisuales de Queen entre 1973 y 1980.

A éste se sumarían Live at Wembley Stadium y Greatest video hits 2 (ambos de 2003), así como On fire live at The Bowl (2004), que contiene el mítico concierto que el grupo dio el 5 de mayo de 1982.

A finales de 2004, May y Taylor anunciaron que se unirían al cantante Paul Rodgers para desarrollar el proyecto Queen + Paul Rodgers, el cual obtuvo un gran recibimiento del público durante la gira que realizó entre 2005 e inicios de 2006.

Fue tal la respuesta de los fans que editaron un CD doble y dos materiales en formato DVD, uno que recoge la presentación en Reino Unido y otro la de Japón.

Sin embargo, dado que esta reagrupación sólo cuenta con dos de los integrantes originales del cuarteto, los seguidores más tradicionalistas aún no terminan por aprobar la idea, pues muchos conciben, incluido John Deacon, que es impensable un Queen sin Freddie Mercury.

En 2005, la revista Rolling Stones clasificó al músico en el lugar número 39 de los 100 Mejores Guitarristas de todos los tiempos.

Al año siguiente, May decidió culminar su doctorado en astrofísica y el 23 de agosto de 2007 aprobó el examen de doctorado en el Imperial College, con su tesis titulada Radial velocities in the zodiacal dust cloud, grado que le fue otorgado oficialmente en mayo de 2008.

El 19 de julio de ese mismo año fue nombrado Rector honorífico de la Universidad John Moores (LJMU) de Liverpool.

Para noviembre de 2009, May apareció en el reality titulado The X factor, junto a Roger Taylor como Queen para apoyar a los concursantes e interpretar el tema Bohemian rhapsody.

Posteriormente, Queen y Paul Rodgers oficialmente anunciaron su separación. Sin embargo, Rodgers no descarta la posibilidad de trabajar nuevamente con ellos.

En 2011 se estrenó el libro 40 years of Queen (40 años de Queen). La publicación se presentó en Reino Unido, Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia e Italia y posteriormente llegó a Australia y la República Checa.

El lanzamiento es en ocasión de las cuatro décadas de la formación del grupo y del 20 aniversario luctuoso de su ex líder y vocalista Freddie Mercury, fallecido el 24 de noviembre de 1991. El volumen cuenta la historia de la banda mediante imágenes y textos.

Al año siguiente, el músico realizó una serie de conciertos por Europa, acompañado por el ex American Idol, Adam Lambert, luego de la exitosa mancuerna que los integrantes sobrevivientes hicieran con el novel cantante.

En diciembre de 2013, el artista descartó un diagnóstico de cáncer y agradeció la preocupación de sus fanáticos.