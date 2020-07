Benny Ibarra dará hoy concierto virtual

Benny Ibarra es un romántico por naturaleza. Sus canciones hablan por sí solas de ese amor que siente a la vida, a su familia, a sus fanáticos, a la música.

El exTimbiriche es y seguirá siendo fiel a su estilo ya que, según dijo en una charla vía zoom con El Siglo de Torreón, su manera de acercarse a la gente con sus letras y sonidos ha sido muy transparente y así desea continuar, por lo que descarta hacer duetos con artistas de moda o meterse de lleno al género urbano.

El cantante también reveló que sabe bien que sus seguidores laguneros lo apoyan en todo ya que cuando vino en septiembre a ofrecer el monólogo Novecento tuvo fallas en el equipo de sonido y aún así el público local lo apoyó.

De igual manera, el artista anunció que este 17 de julio a las 19:30 horas ofrecerá un concierto virtual a través de la página de Facebook de un conocido banco. El espectáculo será gratuito.

"Bien, todo tranquilo en casita, guardándonos, pero también ya con muchas ganas de cantar".

"Estoy emocionado de hacer este espectáculo este viernes a las 19:30 horas. Espero que funcione muy bien. Mis músicos y yo estamos emocionados de tocar de nuevo y de conectar con nuestro público".

"Vamos a cantar el repertorio más importante de mi carrera de solista y seguramente tocaremos algo de Timbiriche y de Sasha, Benny y Erik porque es imperativo en estos momentos entregar melodías que conecten con las personas y que sean un aliciente para alma".

"Estábamos justo a la mitad del rodaje de la cinta cuando nos detuvieron en seco, estamos ansiosos de retomar la filmación. Les cuento que estábamos haciendo el filme en el Caribe mexicano y hacerlo ahí había sido genial porque eran como vacaciones pagadas, por así decirlo".

"Mis conciertos de solista los estaba dando ya, pero obviamente también se detuvieron al igual que la gira del monólogo Novecento. Estamos aprendiendo hoy en día a ejercitar la paciencia y la empatía. Hay que pensar que como la ciruela, esto pasará".

"Fue intenso ese momento que estuve en Torreón. Fue el debut del Novecento, yo sólo había hecho la obra para mis amigos, sin embargo, las funciones que di en Torreón el 27 de septiembre de 2019 se vieron afectadas por un problema en uno de los sistemas de audio que yo traía".

"Eso, hacía que tuviera que repetir ciertas frases que yo me daba cuenta que no estaban sonando en el teatro. Fue un bautizo de fuego, pero al final la gente salió muy contenta y conmovida con este trabajo unipersonal y eso fue una muestra muy digna del cariño que he desarrollado a través de 38 años de complicidad con la gente de Torreón".

"Es un recinto bellísimo. Es de los más hermosos que he pisado en mi carrera. Es una joya de este país, espero volver pronto ya sea para cantar o presentar otra obra".

"Ha sido complicado, esa es la realidad. Al principio fueron como vacaciones, primero nos dijeron que solo serían dos semanas de encierro, sin embargo, como ustedes saben se han vuelto meses de encierro para evitar los contagios de COVID-19".

"Cuando vi que esto iba para largo me puse a componer, a estudiar; a hacer talacha de la computadora, me deshice de muchos gigas de material que ya no servía. Me puse a cocinar, a hacer jardinería y a estar con la familia. Para nadie ha sido fácil esta contingencia".

"Es de damas y caballeros usar cubrebocas y de esa manera nos cuidamos todos. Las personas que no creen, tal vez es porque no han perdido a un ser querido o amigo, pero esto es en serio y la verdad es que hay que ser empáticos".

"Sí. Me gusta coquetear con otros géneros. Mi compadre Erik compuso una rola que, como Sasha, Benny y Erik, interpretamos con Maluma y estuvo interesante. Yo he trabajado con artistas como Miguel Bosé, Lila Downs o Armando Manzanero y con ellos hice guiños a otros géneros, pero yo creo que he desarrollado un sello y un lenguaje musical que sé que les gusta a las personas. Considero que mi manera tan transparente de acercarme a las personas con mi música es muy particular".

"Me ha tocado vivir de todo un poco. He pasado por acetatos, discos, cassettes y ahora todo es virtual. Como consumidor estoy buscando estas nuevas maneras de acercarme a la música. Gracias a las plataformas puedo escuchar música de todo el mundo. Vamos para adelante, sin embargo, sí extraño cómo se manejaba la industria del disco en el pasado".

"Ahora, también añoro como antes los fans pedían tu autográfo porque en lo que escribías platicabas con la persona y hoy en día se acercan para pedirte las selfies y entonces te la pasas congelado en lo que se la toman y ya no hay interacción en vivo".

"Ni modo, son otros tiempos, hay valores diferentes; pero lo único que no va a cambiar es que las canciones sean buenas. Las rolas se dividen en dos…o te mueven o no te mueven, y lo que hay que hacer son melodías que muevan a las personas".

"Somos buenos amigos, socios y cómplices. La magia que logramos juntos es muy distinta a la que se da cuando estamos solos, nos necesitamos en ese sentido. Juntarnos es una opción que sí se dará, pero eso no urge porque apenas sí hace un año y meses terminamos la gira con Timbiriche y luego esas cosas necesitan un descanso para que cuando vuelvan ya sea Timbiriche o Sasha, Benny y Erik podamos traer algo nuevo a la mesa".

"No tengo el placer de conocerlo personalmente, pero le agradezco su trabajo. Ha hecho grandes canciones, no nada más Japi. Le mando un fuerte abrazo".