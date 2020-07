Se han seguido todos los protocolos: alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, admitió que aunque se han registrado diversos contagios del SARS-CoV-2 (COVID-19) entre personal de la estructura del Ayuntamiento, se han seguido de forma estricta todos los protocolos sanitarios cuando se detectan casos sospechosos o se confirman de parte de los laboratorios oficiales.

Zermeño Infante indicó que, contrario a lo que se indica en algunos medios de comunicación o redes sociales, se mantienen las acciones de prevención y contención de los contagios entre todos los miembros de la administración, una situación que asegura ya ha ocurrido en otros niveles de gobierno y prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad.

"Hay más de 500 personas en el Municipio de Torreón que no están yendo a trabajar desde hace más de tres meses, personas mayores de 60 años, con diabetes, con hipertensión, con alguna enfermedad, mujeres lactantes, no están yendo a trabajar. Cuando se ha dado algún caso positivo o sospechoso, al personal que está cercano a esa persona se le envía a su casa, se le manda a hacer pruebas y seguimos todos los protocolos, en todas partes, no nomás en el Municipio de Torreón, en el Gobierno del Estado, lo dijo el lunes el gobernador, en sus periódicos, en las fábricas, en todas partes nos damos cuenta de casos positivos, hay que seguir esos protocolos, que la gente deje de asistir y se someta a la cuarentena", expuso el alcalde.

Respecto a los contagios que se han reportado oficialmente en el Ayuntamiento de Torreón, estimó que se trata de una cantidad no significativa si se toma en cuenta el número de empleados que tiene la administración y el tipo de trabajo que tienen en cada área.

"Hemos tenido desde un principio una persona que trabajaba en la presidencia, un bombero, un policía, un agente de Tránsito, una persona de Pensiones, últimamente en Parques y Jardines, tenemos ahorita un caso del Rastro. No les voy a dar nombres porque no se vale hacerlo, pero sí hay personal pues del Municipio y se han seguido todos los protocolos…Diez personas, pero estas cosas nadie sabe, a lo mejor en algunos casos es un trabajador casado con algún médico o con una enfermera, o sea, hemos seguido todos los protocolos con toda la seriedad y el respeto hacia las personas", señaló el mandatario local.