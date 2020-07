Feligreses se 'olvidan' de la pandemia en el ejido La Paz de Torreón

El tambor sonaba con fuerza avisando sobre el paso de la procesión. Un grupo de personas con trajes tradicionales de danza religiosa se colocaban detrás de otro en formación, de frente tenían a la representación de la Virgen del Carmen sobre una camioneta, ahora interpretada por una jovencita, llevaba en sus brazos el "niño Jesús" y en su rostro un cubrebocas blanco, inusual imagen para los habitantes del ejido La Paz, quienes pese a la pandemia celebraban a su santa patrona.

Danzas, música, venta de alimentos callejeros y hasta pirotecnia aglomeraron durante el jueves a decenas de habitantes del poblado en Torreón. Las fiestas se llevaron a cabo pese al riesgo de contagio masivo del COVID-19, ese que se difunde todos los días por los medios de comunicación y las redes sociales. Hasta los más adultos de la zona saben de la situación, pero también afirman que es una tradición obligada festejar a la Virgen del Carmen.

En punto de las 10:00 horas diversas agrupaciones de danza se comenzaron a organizar en la iglesia del ejido. La mayoría de los bailarines utilizaban cubrebocas y procuraban la llamada sana distancia, sin embargo la música pronto atrajo a decenas de ejidatarios que se unieron a las celebraciones. En pocos minutos, familias enteras estaban llegando hasta la zona para ser espectadoras del acontecimiento, el primero de relevancia en los meses que van de confinamiento, en los que además no han tenido posibilidad de acudir a cantinas, cervecerías u organizar bailes masivos como en el pasado. Esta fue su oportunidad.

Cuando la pirotecnia comenzaba a sonar, los niños, jóvenes y hasta mujeres embarazadas ocupaban ya las calles.

Hasta el lugar arribaron integrantes de la Coordinación Operativa de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, entregaron cubrebocas y pidieron a los encargados de la celebración y el ejido procurar el orden si es que se pretendía seguir el festejo.

Luis Morales Cortés, titular de la oficina, afirmó que en algunos casos tuvieron que ayudar a la gente a colocarse sus cubrebocas reutilizables. En muchos de los casos hubo aceptación y en otros más renuencia, pero "el objetivo esa hacerles ver que es una situación en relación a su propia salud. Nosotros nos pusimos en contacto con el juez del ejido y se dejó en claro lo que deben cumplir para seguir con ese tipo de festejos", señaló el funcionario, quien personalmente verificó además que los integrantes de la procesión religiosa mantuvieran los protocolos sanitarios.

La instrucción oficial se siguió hasta cerca de las 11:40 horas, cuando hizo su entrada oficial el carro alegórico a la Virgen del Carmen y la población nuevamente se volcó a las calles. La "sana distancia" se olvidó debido al fervor religioso y en muchos casos por la necesidad de celebración y esparcimiento de parte de los pobladores.

Hubo incluso grupos de jóvenes que aprovecharon para sacar balones e improvisaron juegos callejeros de futbol en los alrededores de la plaza. La vida social del ejido La Paz se desató en su totalidad en menos de media hora.

"Por favor, sana distancia, jóvenes, por favor sepárense, usen su cubrebocas", era el llamado lejano desde una bocina en la plaza principal, pero era muy tarde, para ese tiempo unas 150 personas estaban reunidas ya en el espacio, la mayoría sentadas una junto a la otra, usando cubrebocas en solamente unos casos.

´¿No te da miedo contagiarte?

"No, no creo en eso, nos quieren meter miedo, aquí hacemos estas fiestas siempre y no ha pasado nada", contestó sonriente Yesenia, quien salió acompañada de cuatro jóvenes amigas a tomarse fotografías con su celular y celebrar en la plaza, ninguna llevaba cubrebocas.

Más adelante salían por igual mujeres con menores de brazos, adultos mayores y otros comerciantes con algunas medidas sanitarias, mismas que quedaban de lado al verse rebasados por la cantidad de clientes que rodeaban sus puestos.

Para después del mediodía la administración del templo había completado ya algunos turnos de danzas. El acceso a la iglesia estaba restringido y todos usaban cubrebocas, en la plaza principal la historia era muy diferente pero la fiesta seguía.

"Se nos olvida un poquito todo esto del virus, yo aquí desde mi casa veo todo, pero pues sí es difícil con tanta gente, en nombre sea de Dios", comentó desde su pórtico don Juan García, hombre de la tercera edad que llevaba su cubrebocas puesto y observaba desde lo lejos la aglomeración en la plaza.

Las celebraciones en el ejido La Paz siguieron el resto de la tarde, según informó la propia autoridad ejidal. En todos los casos se les insistió en guardar distancia social y usar el cubrebocas, aunque también se admitió que "por momentos" se generaron aglomeraciones de personas.

En el recorrido que realizó El Siglo de Torreón se apreciaron personas en sillas de ruedas, embarazadas, mujeres lactantes y niños pequeños en medio de los espectadores. En muchos casos los cubrebocas eran llevados de forma incorrecta (cubriendo solamente la boca o en la barbilla) y en los tenían en la mano o bolsillo.

También se registró la presencia de un vehículo del Municipio de Torreón en el momento de mayor aglomeración, pero su conductor permaneció observando el desarrollo del evento solamente un par de minutos antes de retirarse.

El llamado a evitar eventos masivos y aglomeraciones en general no solamente fue detallado el lunes pasado de parte del Subcomité Regional de Salud en La Laguna, sino que se trata de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para todos los países desde el inicio de la contingencia sanitaria en febrero pasado.

A nivel local la pandemia sigue impactando la salud de los laguneros, hasta ayer jueves, mientras se realizaba la fiesta patronal en el ejido La Paz, la Secretaría de Salud de Coahuila reportó 70 nuevos contagios del COVID-19 en Torreón, llegando así a los 561 casos activos, de los cuales 210 permanecen hospitalizados, es todavía la cantidad más alta de personas internadas por el virus en toda la entidad.