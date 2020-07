Pausa DIF trámite de credenciales de Inapam

Hasta nuevo aviso, el Sistema DIF Torreón suspendió el trámite para la expedición de la credencial del Inapam (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores), una identificación que permite a los adultos mayores de 60 años de edad acceder a diferentes beneficios y descuentos con prestadores de servicios.

El organismo informó que lo anterior obedece a que los formatos con los que se contaba ya fueron expedidos en su totalidad, al menos en lo que se refiere a los módulos del DIF municipal. Además, se indicó que por el momento la solicitud de más formatos no es posible dado que la indicación del Gobierno federal ante la pandemia por el COVID-19, es suspender la credencialización a fin de no exponer a las personas de la tercera edad ya que son considerados grupos vulnerables al virus.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con dos módulos para emitir dicho documento; sin embargo, se dio a conocer que no hay una fecha para retomar este servicio.

Por esta causa y para evitar la propagación y el contagio del coronavirus, se exhorta a los adultos mayores a no acudir a Ciudad DIF ni a las instalaciones de este organismo ubicadas sobre el bulevar Revolución.

En 2019, la dependencia municipal tramitó un total de 8,961 credenciales del Inapam.

Norma Leticia Castañeda Fernández, directora de Desarrollo Humano en DIF Torreón, manifestó que se da a conocer esta suspensión debido a que no se tiene fecha próxima para recibir más credenciales y se busca evitar que adultos mayores estén presentándose en los módulos, sin resultado alguno al no poder obtener el documento. "Les pedimos no acudir tanto a Ciudad DIF o DIF Revolución en busca de este trámite, pues no sabemos cuándo se volverá a expedir el documento. Sabemos que algunos necesitan la credencial para otro trámite, pero tampoco tenemos algún otro documento provisional. Lo que queremos es evitar que los adultos mayores vengan hasta los módulos y se expongan", concluyó.